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10:30, 12 октября 2018

Киевский патриархат призывает сторонников автокефалии провести собор для принятия решения о церковном единстве

Киевский патриархат призывает сторонников автокефалии провести чрезвычайный объединительный собор для принятия решения о церковном единстве. В распространённом сегодня заявлении говорится, что путь к этому открыло решение Константинопольского синода.

Накануне, напомним, он решил продолжить процедуры предоставления автокефалии, а также снял анафему с глав двух неканонических церквей, в частности, с Филарета.

Комментарии

29

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(комментарий скрыт)

pattrick 12 октября 2018 | 10:49

Киевский патриархат призывает сторонников автокефалии провести собор для принятия решения о церковном единстве...

Можно сразу на этом соборе, утвердить Мишку Денисенко на пост Папы Киевского Филарета.

maximv 12 октября 2018 | 10:53

pattrick: Что, патриот, завидуете способности украинцев объединяться перед угрозой имперских дураков?

danko_bobka 12 октября 2018 | 10:55

ppvngavr: а ты чего поздравляешь, клоун? Иди в школу учись.

ostapba 12 октября 2018 | 10:58

....Володин: "Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России!!!!".
даже...

maximv 12 октября 2018 | 10:58

danko_bobka: Истерика патриотов предсказуема. Мне вас очень жаль, это неизлечимо.

pattrick 12 октября 2018 | 10:57

maximv:

Объединяться чтобы что - чтобы воевать или чтобы вылизывать анус американцам и европейцам? Ха-ха-ха. Нация - проститутка.

ostapba 12 октября 2018 | 11:01

pattrick: а ведь не Путин вылизывает анус американцам и европейцам. Его до этого не допускают,хоть и хочется ему..
Это твоё дело угождать и вылизывать все, на что будет перст Путина указывать.
Персточек даже..

maximv 12 октября 2018 | 11:14

pattrick: Посмотрите насколько у Вас уголовная, рабская психология. Вы считаете, что отношения людей (наций) строится не на свободе выбора и мирном сосуществовании, но унижении и выказывания покорности. Какие же вы, патироты, несчастные, ваш мир - жизнь за решеткой в коленопреклоненной позе. Я Вам искренне сочувствую.

ramun 12 октября 2018 | 11:26

pattrick: Чтобы вас послать хором.Церковным,видимо,а то вы еще не поняли.

danko1 12 октября 2018 | 10:58

maximv: Объединяться надо.
Была как-то в Калифорнии в Храме всех религий. Красивейший храм и необыкновенная обстановка гармонии и дружелюбия.
А рядом с храмом есть стеклянное здание, где представители всех религий за одним столом обсуждают разные проблемы.
Бог един для всех, а делят власть церковные чиновники.

danko_bobka 12 октября 2018 | 10:59

danko1: о а вот и старуха1 проснулась. Спец в автокифалиях.

danko_bobka 12 октября 2018 | 11:03

danko1: хорошо, ладно. Калифорний, как то раз. Маями, Флорида, кей вест, Нью Йорк. Кубанщину. И Москва на конец. Диван сутками на эхе. Все митинги, все друзья демократы. Когда она успевает. И батут.

maximv 12 октября 2018 | 11:00

danko1: Церковь это не собственность, но любовь и способность отпустить. Только нехристи могут думать о потери собственности.

zemljanka 12 октября 2018 | 10:59

Успеха. Мирного решения всех задач, красавица Украина.

danko_bobka 12 октября 2018 | 11:06

zemljanka: и тебе пицца не сгореть.

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stakanoff 12 октября 2018 | 10:53

ppvngavr: "Один народ, один фюрер". Слыхали...

ostapba 12 октября 2018 | 10:55

stakanoff: и нету фюрера,так и России нет??даже??

kara 12 октября 2018 | 10:48

куй железо не отходя от кассы?

ostapba 12 октября 2018 | 10:48

Каноничность православной церкви заключается в том, что её Патриарха выбирает Вселенский Патриарх..
А не сброд (как выбрали в свое время московского "патриарха")
И, вернее, "выбрали" даже..

nestor199 12 октября 2018 | 11:07

ostapba: Насчет Вселенского Патриарха поподробнее, пожалуйста.

timwlad91 12 октября 2018 | 10:49

Киевский патриархат призывает сторонников автокефалии провести собор для принятия решения о церковном единстве
Киевский патриархат призывает сторонников автокефалии провести чрезвычайный объединительный собор для принятия решения о церковном единстве.
----------------
Ну вот,говорилось же ,что начнётся тотальный передел всей собственности на Украине.
Другими способами коммунизм не строят.

ostapba 12 октября 2018 | 10:52

timwlad91: так это ты писал письма Каутскому??
Писал,, писал и еще раз писал?
Даже??

maximv 12 октября 2018 | 10:55

timwlad91: Церковь это не собственность, но любовь и способность отпустить. Только нехристи могут думать о потери собственности.

timwlad91 12 октября 2018 | 11:15

maximv: Церковь это не собственность, но любовь и способность отпустить. Только нехристи могут думать о потери собственности.
-----------
Бред собачий.
Христианство ,да и любая религия это в первую очередь эколнлмика как сожержать себя и развиваться.,но не о том чтобы сдохнуть отдавая всё чужому дяде и самому идти в бляди.
Ну тогда какого хрена эта блядь самоназвания с блядью президентом так вцепиль в установления своей персональной автофекалией!!!
Так что ты maximv больной шизофреник психопат,и следуй своим же установкам, отдай всё чужим дядям и тётям и вали в проститутки на паперть всё отдавая от любви к другим.

maximv 12 октября 2018 | 11:25

timwlad91: По части бреда лучшего специалиста чем Вы не найти. То, что Вы перешли на ненормативную лексику подтверждает отсутствиие аргументации и неуравновешенность Вашей психики. Подчеркну ещё раз. Очень характерно, что все без исключения "имперские патриоты" напирают сейчас не на христианские ценности о прощении, о любви и способности отпустить тех кого любишь, но о призрачных потерях недвижимости и дохода корпорацией РПЦ. Ребята, речь идёт о мире и спокойном существовании православной христианской общины в Украине и надо радоваться и завидовать, если у них всё получится.

abu_vgrobu 12 октября 2018 | 10:56

К вере всё это, на мой взгляд, отношения никакого не имеет. ВСя эта драчка происходит чисто из меркантильного интереса: кто в итоге будет деньги с населения стричь.

aleksandr63 12 октября 2018 | 11:01

abu_vgrobu: Тут политика на первом месте, а потом уже стрижка баранов....

za_stalina 12 октября 2018 | 11:03

ЦРУ молодцы. Хотя покупать туземцев за зеленые фантики большого ума не надо

sagen 12 октября 2018 | 11:20

Соберется Собор, изберет по всей видимости Филарета. Он во всех отношениях фигура наиболее подходящая. Во-первых, ему уже почти девяносто лет. Это для всех остальных кандидатов оставляет большой шанс тоже быть избранными, но чуть позже, это смягчает раздоры. Во-вторых он как бы и главный борец за идею. Я обращаю ваше внимание на другой, крайне важный аспект события. В Украине, в единственной стране Православного мира существует Православная, "греко-католическая" церковь. Они признают главенство Папы, но все остальное у них по Православному обряду. Таким образом создается прецедент ВОЗМОЖНОГО в будущем объединения двух церквей - православных и католиков за счет взаимных уступок. Это было бы наилучшим способом вхождения той же России в состав европейской цивилизации, а то мается она как неприкаянная со своим "особым путем" по бездорожью, нигде не находит себе места. Вдруг попам удастся найти выход из положения и решить. на кого они больше похоже, на монголов с китайцами или на европейцев.

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