Сборная России сыграла вничью с командой Швеции в групповом турнире Лиги наций

Матч проходил в Калининграде, на стадионе построенном к чемпионату мира по футболу и собрал более 30 000 зрителей, хотя вице-премьер правительства России Ольга Голодец сказала, что ожидалось вдвое меньше болельщиков. По мнению куратора российского спорта, наши футболисты показали хорошую игру и создали много опасных моментов, но к сожалению не забили голов. Не удалось это сделать и шведам, которые с удовольствием отдали хозяевам мяч и грамотно пользовались пространством при контратаках. По словам Виктора Классона, который играет в России за Краснодар, главной задачей было сдержать нападающего Артема Дзюбу, что и удалось сделать, в том числе и силами еще одного игрока краснодарского клуба, правда бывшего Андреаса Гранквиста. Он даже почувствовал ностальгию по нашему чемпионату. Матч завершился вничью 0:0 и результат, судя по высказываниям, устроил обе стороны.

Следующий матч в рамках Лиги Наций сборная России сыграет 14 октября в Сочи против команды Турции