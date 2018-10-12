Суд в Хакассии должен решить вопрос об отмене регистрации коммуниста Валентина Коновалова на губернаторских выборах.
Суд в Хакассии в ближайшие часы должен решить вопрос об отмене регистрации коммуниста Валентина Коновалова на губернаторских выборах. Это не единственный иск к представителю КПРФ.
Заседание по жалобе региональной избирательной комиссии должно начаться в эти минуты. При регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избирком выявил нарушения и просит снять его с губернаторской гонки. Речь в частности идет об ошибке, закравшейся в официальные бумаги фракции. Там написано «Коммунистическая партия российкой федерации» вместо «российской». Сегодня же Коновалов должен выступить ответчиком по второму иску – его подал кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Он пожаловался в прокуратуру на нарушения предвыборного законодательства. При этом в самой партии утверждают, что в суд обратился не их выдвиженец, а надзорное ведомство. В рамках этих двух заседаний также будут рассмотрены две жалобы самого Коновалова, который намерен опротестовать решения избиркома. Ранее комиссия признала один из предвыборных роликов кандидата незаконным.
В первом туре выборов Коновалов обошел действующего тогда главу Виктора Зимина, однако все же не набрал необходимое для победы количество голосов.
Комментарии3
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yralez 12 октября 2018 | 10:20
Можно было и к проституткам на панель обратиться......дешевле.
tvitov66 12 октября 2018 | 10:29
yralez: во так озаботились неисправность дренажного клапана - коммунягу сливают!
nick_grinevitsky 12 октября 2018 | 11:09
Какие "губернаторские выборы" Главы республики-субъекта Российской Федерации? Почитал в интернете за что хотят отменить регистрацию кандидата, набравшего в первом туре почти половину голосов пришедших на выборы. Да вот беда: не "самовыдвиженец" от партии "Единая Россия" и Федерального центра, как понимаю... Стыд и срам! Не совпадает буква в букву название отделения партии в заявлении и Едином Реестре Юридических Лиц и не хватает подписи на одном из документов пакета. Когда регистрировали - вопросов не возникло...