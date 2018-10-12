Названа возможная причина аварии с космическим кораблем «Союз»
Космический корабль «Союз» накануне аварийно приземлился через две минуты после старта, предположительно, из-за того, что один из четырех боковых блоков первой ступени не отделился. Как пишет газета «Коммерсантъ», произойти это могло по трем причинам. Первая – отказ пирозамка бокового блока, вторая – механическое повреждение его крепления, третья – сбой автоматики, не давшей команду на отстрел. Как сообщил ночью источник «Интерфакса», предварительно госкомиссия установила, что на ракете не сработал дренажно-предохранительный клапан бака окислителя. Когда он открыт, то струя газа отводит боковой блок от самой ракеты. Проверка до старта проблем не выявила.
Ракету-носитель «Союз-ФГ» запускают с 2001, но вообще-то это глубокая модернизация все той же Р-7, которой отправляли на орбиту и первый спутник, и Гагарина. Для пилотируемого «Союза» это была первая авария на старте с 1975 года. Для России, по подсчетам Би-би-си, это уже 13-1 крупный провал в космосе за последние годы.
Экипаж аварийного «Союза» вернулся в Звездный. Алексей Овчинин и американец Ник Хейг могут полететь на МКС весной, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Комментарии28
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luger_max_otto 12 октября 2018 | 10:13
Проблема в бездарно организованной и выполняемой системе приемок и в том, что работягам платят хрен да нихрена. А рогозиным- до хрена без всякой ответственности за дело.
johnbmw Евгений Большаков 12 октября 2018 | 10:14
как роскосмосу удалось 7-ку до вести до состояния "не ВЗлетает" .... ;-()
7-ка САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ за ВСЮ историю космонавтики!!!!!
oldpartizan 12 октября 2018 | 10:22
однозначно поп виноват.
томоса москве не давали оказывается.
tvitov66 12 октября 2018 | 10:26
Неисправность дренажного клапана спровоцировала не только аваирю "Союза", но и 19-ти летние нескончаемое воровство Сцарька и его озерной шоблы
gordy 12 октября 2018 | 10:40
Корабль был собран в 2016 году: что с ним делалось, пока он пылился на складе? На госзакупках требуют от подрядчиков поставок новой продукции, текущего года выпуска, а сами используют лежалый товар?
alexisgross_082018 12 октября 2018 | 10:27
johnbmw: А чугуневый утюг моей прабабки самый надежный из всех утюгов !!! Еще это предмет имеющий большую художественную ценность - каслинское литье и был изображен на картине кого-то из передвижников;)0
johnbmw Евгений Большаков 12 октября 2018 | 10:28
alexisgross_082018: и?????????? ...
alexisgross_082018 12 октября 2018 | 10:37
johnbmw: Вот только пользуюсь Я отпаривателем Филлипс с микропрограммным управлением. ;)) Так и в случае Союзом - ФГ;))
kypykyky 12 октября 2018 | 10:41
alexisgross_082018: филипс парит, а Союз чугунен.
beregov_net 12 октября 2018 | 10:47
johnbmw: Вообще Р7 это глубокая модернизация ФАУ 2
johnbmw Евгений Большаков 12 октября 2018 | 10:48
beregov_net: ооооооочень ГЛУБОКАЯ ;-)))
примерно как "калаш это глубокая модернизация берданки" ;-))))))))))))
ss2020 12 октября 2018 | 10:43
глубина модернизации все той же Р-7 поражает...!)))
za_nas 12 октября 2018 | 10:44
luger_max_otto:
Да, сверхнадёжность может однажды дать сбой, но как сработала система спасения! У американцев ничего подобного нет. Как и средств доставки людей на орбиту. Это в какой заднице надо быть-на Луну летали(якобы), а на орбиту ни-ни! Ошибается тот, кто что-то делает.
plank1957 12 октября 2018 | 10:16
Полагаю, что главная причина аварии "Союза" - это Рогозин, все остальные производные.
johnbmw Евгений Большаков 12 октября 2018 | 10:20
+1! ... Трудно НЕ Согласится!!! ....
sagen 12 октября 2018 | 10:37
johnbmw: Наполеон вызвал начальника артиллерии и резко спросил у него, почему не стреляли пушки.
Тот начал оправдываться: «На это у нас было несколько причин. Во-первых, закончился порох…»
«Достаточно!» — прервал его Наполеон…
Я думаю, что в данном случае достаточно Путина.
plank1957 12 октября 2018 | 10:40
johnbmw:
Космическая техника требует жесточайшего контроля после каждой технологической операции. Нужен также входной контроль качества сырья. Это связано с низким коэффициентом запаса прочности. Никакие вольности не допустимы. Рогозин имеет такое же отношение к космосу, как орел к вертолету. Не исключено, что он посчитал все эти требования излишними и убрал часть контрольных функций, и все начало сыпаться.
johnbmw Евгений Большаков 12 октября 2018 | 10:44
plank1957: Предполагать мы можем Много еи Разное ...
plank1957 12 октября 2018 | 11:11
johnbmw:
Если бы только предполагать, но ведь налицо увеличение числа аварий, связанных с работой Роскосмоса. Кстати, тут есть интересный момент: если нештатная ситуация происходит в конце активной фазы полета полета, то выяснить причины происшедшего не представляется возможным, поскольку аппарат будет либо сгорит в атмосфере, либо будет неопределенно долго болтаться на орбите. Идеальная ситуация для коррупции.
srk2658lu 12 октября 2018 | 10:22
Деградация расейского общества налицо, будь то мордовороты- футболисты, или сборщики космического корабля...
ss2020 12 октября 2018 | 10:22
может вову пукина спросить... он все ответы на все вопросы знает... такую пресс-конференцию захренячит!)))
gregor 12 октября 2018 | 10:24
Названа возможная причина аварии с космическим кораблем «Союз»
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Странно ..... даже как то ... неестественно .., не названы ни Америка не Израиль в качестве основного виновника .
marchuk 12 октября 2018 | 10:28
gregor: еще опомнятся ))
ss2020 12 октября 2018 | 10:29
gregor: ещё не вечер...!)))
ss2020 12 октября 2018 | 10:27
...сбой автоматики - автоматика пошла такая не духовная...!)
curhatuy6 12 октября 2018 | 10:27
Меньше бы СК запускал ручонки в космонавтику. О балете уже не слышно, а космос следующий. Значит не впереди планеты всей. А жалко... Что было, то было и нет.......
vasya_von_smetankin 12 октября 2018 | 10:33
Гагарин бы очень удивился, узнав, что потомки летают фактически на том же аппарате, что и он.
Разве что, дырок добавилось и взлетает не всегда.
zkotor 12 октября 2018 | 10:43
вовина компашка из тех у кого и гуано в руках ржавеет