Названа возможная причина аварии с космическим кораблем «Союз»

Космический корабль «Союз» накануне аварийно приземлился через две минуты после старта, предположительно, из-за того, что один из четырех боковых блоков первой ступени не отделился. Как пишет газета «Коммерсантъ», произойти это могло по трем причинам. Первая – отказ пирозамка бокового блока, вторая – механическое повреждение его крепления, третья – сбой автоматики, не давшей команду на отстрел. Как сообщил ночью источник «Интерфакса», предварительно госкомиссия установила, что на ракете не сработал дренажно-предохранительный клапан бака окислителя. Когда он открыт, то струя газа отводит боковой блок от самой ракеты. Проверка до старта проблем не выявила.

Ракету-носитель «Союз-ФГ» запускают с 2001, но вообще-то это глубокая модернизация все той же Р-7, которой отправляли на орбиту и первый спутник, и Гагарина. Для пилотируемого «Союза» это была первая авария на старте с 1975 года. Для России, по подсчетам Би-би-си, это уже 13-1 крупный провал в космосе за последние годы.

Экипаж аварийного «Союза» вернулся в Звездный. Алексей Овчинин и американец Ник Хейг могут полететь на МКС весной, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.