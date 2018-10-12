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10:04, 12 октября 2018

Названа возможная причина аварии с космическим кораблем «Союз»

Космический корабль «Союз» накануне аварийно приземлился через две минуты после старта, предположительно, из-за того, что один из четырех боковых блоков первой ступени не отделился. Как пишет газета «Коммерсантъ», произойти это могло по трем причинам. Первая – отказ пирозамка бокового блока, вторая – механическое повреждение его крепления, третья – сбой автоматики, не давшей команду на отстрел. Как сообщил ночью источник «Интерфакса», предварительно госкомиссия установила, что на ракете не сработал дренажно-предохранительный клапан бака окислителя. Когда он открыт, то струя газа отводит боковой блок от самой ракеты. Проверка до старта проблем не выявила.

Ракету-носитель «Союз-ФГ» запускают с 2001, но вообще-то это глубокая модернизация все той же Р-7, которой отправляли на орбиту и первый спутник, и Гагарина. Для пилотируемого «Союза» это была первая авария на старте с 1975 года. Для России, по подсчетам Би-би-си, это уже 13-1 крупный провал в космосе за последние годы.

Экипаж аварийного «Союза» вернулся в Звездный. Алексей Овчинин и американец Ник Хейг могут полететь на МКС весной, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Комментарии

28

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luger_max_otto 12 октября 2018 | 10:13

Проблема в бездарно организованной и выполняемой системе приемок и в том, что работягам платят хрен да нихрена. А рогозиным- до хрена без всякой ответственности за дело.

johnbmw Евгений Большаков 12 октября 2018 | 10:14

как роскосмосу удалось 7-ку до вести до состояния "не ВЗлетает" .... ;-()

7-ка САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ за ВСЮ историю космонавтики!!!!!

oldpartizan 12 октября 2018 | 10:22

однозначно поп виноват.
томоса москве не давали оказывается.

tvitov66 12 октября 2018 | 10:26

Неисправность дренажного клапана спровоцировала не только аваирю "Союза", но и 19-ти летние нескончаемое воровство Сцарька и его озерной шоблы

gordy 12 октября 2018 | 10:40

Корабль был собран в 2016 году: что с ним делалось, пока он пылился на складе? На госзакупках требуют от подрядчиков поставок новой продукции, текущего года выпуска, а сами используют лежалый товар?

alexisgross_082018 12 октября 2018 | 10:27

johnbmw: А чугуневый утюг моей прабабки самый надежный из всех утюгов !!! Еще это предмет имеющий большую художественную ценность - каслинское литье и был изображен на картине кого-то из передвижников;)0

johnbmw Евгений Большаков 12 октября 2018 | 10:28

alexisgross_082018: и?????????? ...

alexisgross_082018 12 октября 2018 | 10:37

johnbmw: Вот только пользуюсь Я отпаривателем Филлипс с микропрограммным управлением. ;)) Так и в случае Союзом - ФГ;))

kypykyky 12 октября 2018 | 10:41

alexisgross_082018: филипс парит, а Союз чугунен.

beregov_net 12 октября 2018 | 10:47

johnbmw: Вообще Р7 это глубокая модернизация ФАУ 2

johnbmw Евгений Большаков 12 октября 2018 | 10:48

beregov_net: ооооооочень ГЛУБОКАЯ ;-)))

примерно как "калаш это глубокая модернизация берданки" ;-))))))))))))

ss2020 12 октября 2018 | 10:43

глубина модернизации все той же Р-7 поражает...!)))

za_nas 12 октября 2018 | 10:44

luger_max_otto:
Да, сверхнадёжность может однажды дать сбой, но как сработала система спасения! У американцев ничего подобного нет. Как и средств доставки людей на орбиту. Это в какой заднице надо быть-на Луну летали(якобы), а на орбиту ни-ни! Ошибается тот, кто что-то делает.

plank1957 12 октября 2018 | 10:16

Полагаю, что главная причина аварии "Союза" - это Рогозин, все остальные производные.

johnbmw Евгений Большаков 12 октября 2018 | 10:20

+1! ... Трудно НЕ Согласится!!! ....

sagen 12 октября 2018 | 10:37

johnbmw: Наполеон вызвал начальника артиллерии и резко спросил у него, почему не стреляли пушки.
Тот начал оправдываться: «На это у нас было несколько причин. Во-первых, закончился порох…»
«Достаточно!» — прервал его Наполеон…
Я думаю, что в данном случае достаточно Путина.

plank1957 12 октября 2018 | 10:40

johnbmw:
Космическая техника требует жесточайшего контроля после каждой технологической операции. Нужен также входной контроль качества сырья. Это связано с низким коэффициентом запаса прочности. Никакие вольности не допустимы. Рогозин имеет такое же отношение к космосу, как орел к вертолету. Не исключено, что он посчитал все эти требования излишними и убрал часть контрольных функций, и все начало сыпаться.

johnbmw Евгений Большаков 12 октября 2018 | 10:44

plank1957: Предполагать мы можем Много еи Разное ...

plank1957 12 октября 2018 | 11:11

johnbmw:
Если бы только предполагать, но ведь налицо увеличение числа аварий, связанных с работой Роскосмоса. Кстати, тут есть интересный момент: если нештатная ситуация происходит в конце активной фазы полета полета, то выяснить причины происшедшего не представляется возможным, поскольку аппарат будет либо сгорит в атмосфере, либо будет неопределенно долго болтаться на орбите. Идеальная ситуация для коррупции.

srk2658lu 12 октября 2018 | 10:22

Деградация расейского общества налицо, будь то мордовороты- футболисты, или сборщики космического корабля...

ss2020 12 октября 2018 | 10:22

может вову пукина спросить... он все ответы на все вопросы знает... такую пресс-конференцию захренячит!)))

gregor 12 октября 2018 | 10:24

Названа возможная причина аварии с космическим кораблем «Союз»
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Странно ..... даже как то ... неестественно .., не названы ни Америка не Израиль в качестве основного виновника .

marchuk 12 октября 2018 | 10:28

gregor: еще опомнятся ))

ss2020 12 октября 2018 | 10:29

gregor: ещё не вечер...!)))

ss2020 12 октября 2018 | 10:27

...сбой автоматики - автоматика пошла такая не духовная...!)

curhatuy6 12 октября 2018 | 10:27

Меньше бы СК запускал ручонки в космонавтику. О балете уже не слышно, а космос следующий. Значит не впереди планеты всей. А жалко... Что было, то было и нет.......

vasya_von_smetankin 12 октября 2018 | 10:33

Гагарин бы очень удивился, узнав, что потомки летают фактически на том же аппарате, что и он.
Разве что, дырок добавилось и взлетает не всегда.

zkotor 12 октября 2018 | 10:43

вовина компашка из тех у кого и гуано в руках ржавеет

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