Z Архив новостей новости
5 25 6 3031
Эксклюзив Эха 10:01, 12 октября 2018

Синод Константинопольского патриархата решил продолжить процедуру предоставления автокефалии украинской церкви

Синод Константинопольского патриархата решил продолжить процедуру предоставления автокефалии украинской церкви. Происходящее с Украинской православной церковью – это реализация той дорожной карты, которая планировалась на протяжении всего этого года. Митрополит Филарет может не согласиться на условия, предложенные Константинополем. Об этом «Эху» сказал диакон Андрей Кураев. С другой стороны, это вызов к подвластному Филарету и Макарию духовенству: готово ли оно отказаться от своих руководителей, которые встали на пути автокефалии из-за личной выгоды, добавил Кураев.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
(комментарий скрыт)

alex_0049 12 октября 2018 | 10:20

ppvngavr:




..а это не называется "рубить сук на котором сидишь"...........? ? ?


luger_max_otto 12 октября 2018 | 10:34

А эти вопросы- к табачному патриарху Гундяеву.

blackshard77 12 октября 2018 | 10:23

ppvngavr: какое точно определение национально-ориентированной.
А учитывая что основу погромных отрядов Филаретки составляют националисты Качинского, то правильнее было назвать эту церковь националистически-ориентированной.

Кстати а травля УПЦ МП на государственном уровне, радой президентом и подконтрольными им СМИ усилится? Фэйки про УПЦ всё также будут клепаться министерством пропаганды?

Ах даа вы же этого не увидите у вас глазки замазаны.

(комментарий скрыт)

varlam59 12 октября 2018 | 10:35

ppvngavr: Цековь затянутая в политику и национализм в Бога не верит.
Пусть в такую одна бандеровская нечисть ходит.

grashupfer 12 октября 2018 | 10:49

varlam59: Ну а в другую - нечисть путинская. Никто какбэ не против.

Так о чём спор-то? Чё так гундяй взвонял-то?)

stakanoff 12 октября 2018 | 10:51

ppvngavr: Как показывает практика, всякая перемога у вас превращается... превращается перемога... в элегантную зраду! Так что, повремени с поздравлениями, кастрюлька.

kara 12 октября 2018 | 10:16

мне больше интересно, на чем Американцы подловили Варфоломея, что он согласился на такой ход. неужели педофилия? больше ничего на ум не приходит. какой проступок он мог совершить, что попал на такой крючок?

bathomet666 12 октября 2018 | 10:20

kara: Наверное на мальчике Никите

tag188 12 октября 2018 | 10:22

kara: неужели педофилия? больше ничего на ум не приходит
===================
Да, кругозор у Вас "широкий", однако. Кто о чем, как говорится...
Впрочем, среди "патриотов" такой каждый первый.

merelymy 12 октября 2018 | 10:27

а н а ф е м а.... а н а ф е м а.
Всем тем, кто записал себя в опричники,
Войдя в экстаз от маршей культа личности;
Всем тем, кто беззаконию потрафили,
Вам, френчи на далёких фотографиях,
Анафема! Анафема!
Тем, кто писал, и тем, кто арестовывал,
В этапы втаптывая сапогами головы;
Всем тем, кто был на буйстве крови шафером,
И вам, воспевшим сталинскую мафию,
Анафема! Анафема!

Вы всю жизнь боялись суда,
Сны свои зарывая в подушки,
Потому что стучались в них души тех,
Кто милостью вашей страдал.
Но не всех вас призвал прокурор,
Сам Вышинский – и тот был Иуда.
Бойтесь времени, время – топор,
Ваши шеи отыщет день судный…
Бойтесь времени. Время – топор.

Тем, кто детей оставил без родителей,
Своих в «Артек» отправив удивительный;
Вам, расстрелявшим армию и кафедры,
Вам, кто, убив, читал над гробом эпитафию,
Анафема! Анафема!

scholastic 12 октября 2018 | 10:29

kara: зачем кого-то на чём-то подлавливать, когда это К-лю просто выгодно? В результате предоставления автокефалии статус К-ля резко повысится (по крайней мере, на это рассчитывает Фанар). Это достаточная причина, чтобы начать вертёж

kara 12 октября 2018 | 10:44

scholastic: но не сейчас

gennady_77 12 октября 2018 | 10:31

kara: на какой крючок, убогое? что он сделал не по совести, против законов, логики или обычаев?

kara 12 октября 2018 | 10:38

gennady_77: не убогое,он все сделал не так! он неможет не предвидеть последствия,особенно в сегодняшней Украине

gennady_77 12 октября 2018 | 10:44

kara: последствия будут такими. упц (мп) будет анально принуждена к ребрендингу в рпц, с обязательным вешаньем соответствующих табличек на входе, основные обьекты типа той же лавры - силь ву пле, отдать народу (напомню, украинскому), по телеку пройдут тематические программы, где вспомнят и кирилла с нанопылью, и его пассаж о том, что нет такого народа как "украинский", и освящение русскаго аружия, которое потом через военторг попало в днр/лнр (укротв многому научилось у эрнста с киселевым, не сомневайся). и через год паствой рпц останутся самые упоротые либо те, у кого не будет альтернативы в шаговой доступности. это фиаско, кара.. киря...

kara 12 октября 2018 | 10:52

gennady_77: согласен.
но тогда , минус Крым минус ЛДНР для Украины. хотя могут и не делать этого, для инфовойны.

tag188 12 октября 2018 | 10:16

Говоря языком кремлевского официоза, это -- безусловно прорыв и большое достижение. Только прорвало не в том месте, где ожидали кремлевские :))

severnaj 12 октября 2018 | 10:18

Ну что,Путин, "великий" ты наш стратех и тактик, который "всех переиграл" - получил по щщам? Жри, не обляпайся, это еще не все - дальше будет больше, на всех хватит

sam2018 12 октября 2018 | 10:20

Автокефалия благодаря вмешательству Порошенко в конечном итоге превратится в государственную автофикалию !

zztop1960 12 октября 2018 | 10:22

Какой шнягой крестят в РПЦ ? Право совершать мироварение принадлежит Константинопольскому Патриарху в сослужении представителей Поместных Православных Церквей.

sneg1111 12 октября 2018 | 10:46

zztop1960: Они должны отвечать за подданых султана в православной вере. Кто такой Стамбульский патриарх ?

vladimirgornitsky 12 октября 2018 | 10:24

Почему вообще существует "русская церковь" (точно так же, как "греческая", "армянская" или любая другая) в рамках религии, для которой "нет ни эллина, ни иудея". Как я понимаю, в этом случае церковь открыто является инструментом государственной политики и служит в первую очередь не богу, а государству. Как и было в России с давних времен.
И в этом случае абсурдно, чтобы русская церковь, защищающая и продвигающая интересы России, являлась ведущей церковью другого государства - Украины. В любом случае, а тем более - учитывая враждбные отношения между Россией и Украиной, агрессию России против Украины. Так что если уж существуют "национальные" церкви, Украина имеет все основания обзавестись своей собственной, и если не запретить церковь, действующую в интересах другого государства, то, как минимум, свести ее роль к минимуму.
Конечно, эта чистая политика, которая к собственно религии (точнее - к вере в бога) отношения не имеет. Так ведь, насколько я понимаю, вся деятельность православной церкви, что в России, что на Украине, это в первую очередь политика.
И суетливое возмущение РПЦ - это не забота о верующих на Украине, а раздражение и злость по поводу утраты политического влияния, денег и имущества.

timwlad91 12 октября 2018 | 10:32


Ну во первых обращение Католичества и Православие в Иудейские секты типа секты Иудеев Хасидов,началось при Папе Павле 2,тогда и подняли тему в пропаганде "о империи зла" и было подхвачено западными политиками и диссидентами СССР.И особенно Идеями связанные с западными спецслужбами работающие на госдеп США и Ватикан , эта тема "империи зла" стала основой в пропагандисткой диссидентской деятельности.
Ну и естественно запад для изменения политического строя в Восточной Европе использовал иудейские и прочие протестантские секты и часть Православия включая и диссидентов ,для организации политического и экономического саботажа используя национальный и религиозный вопрос ,что и привело к развалу СССР.
Господин Кураев,обязаны знать о программе КПСС о становлении и назначении национальных кадров в национальных регионах и даже стали вводить квоты сколько представителей каждой народности и религии должны находится в органах власти или общественных организациях.

Ну это дало толчок к росту бытового расизма и национализма.И естественно в местные национальные органы управления которые подогревались протестантскими сектами которые хотели свалить на историческую родину.
Так что к 1990тому году протестантскими сектами всё был подготовлено к очередному переделу собственности на территории Российской Империи.

И тоже самое происходит и на Украине.
Будет тотальный передел всей собственности на Украине .
Как это произошло и в Югославии.
С приходом самозванцев в главу церковь и в главы государства это однозначно тотальный передел всей собственности.
Так ,что господин Кураев это вы должны знать по причине вашей профессиональной деятельности в этой области.

12 октября 2018 | 10:35

Скаклам две перемоги в один жень не многовато? Союз наебнулся и кефаль дали. Потыкайте их палкой, они хоть живые там?

sneg1111 12 октября 2018 | 10:44

То есть украинская церковь признала себя поддаными султана. Так они должны требовать себе турецкое гражданство.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Олег Сенцов: «Я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня» 145 дней борьбы, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…

5 243 6 39556 05.10
Kобщество, сенцов, заключенные, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 127 6 16471 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 80 6 6836 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 188 6 16717 10.10
Блоги

Федор Смолов: Все мы люди, и все мы ошибаемся Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию…

5 90 6 9858 08:07
Kфутбол, спорт, скандалы, общество, события
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 221 6 25592 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 67 6 7972 10.10
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Российскую разведку развалили танкисты? Российскую разведку развалили танкисты? Надо взять и устроить очную ставку Боширова и Чепиги…

5 76 6 56686 05.10
Kспецслужбы, скрипаль, великобритания, рф, видео, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 101 6 12315 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8664 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 231 6 29462 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 48527 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Теперь сотрут в порошок Оступился человек. Возбудили дело. Пусть ведут расследование. Зачем сажать на месяцы? Зачем не давать играть в футбол? Что у Кокорина, кроме футбола, есть?..

5 303 6 42513 11.10
Kобщество, футбол, суды, мнения
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11888 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15405 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

+ «Я вам могу составить меню. Сбалансированное, но диетическое. Вы станете моложе, красивее и стройнее!» «Я вам могу составить меню. Сбалансированное, но диетическое. Вы станете моложе, красивее и стройнее!» Саратовский министр заявила, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей…

5 37 6 5444 07:56
8читать ;смотреть
Kсаратов, чиновники, финансы, питание, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Чеченец, которого Рамзан Кадыров раскритиковал за грубость в московском автобусе, будет убирать улицы в Грозном Об этом глава республики заявил в своем телеграм-канале

5 7 6 14911
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Потом эту бумажку в России публично раздобыл Сергей Канев, и вы удивляетесь, что ему шьют покушение на президента: так это и было покушение на президента!..

5 211 6 153226 06.10
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 188 6 16717 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 281 6 355489 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 94 6 167602 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7330810
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3696955

Сегодня в эфире