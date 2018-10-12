Синод Константинопольского патриархата решил продолжить процедуру предоставления автокефалии украинской церкви
Синод Константинопольского патриархата решил продолжить процедуру предоставления автокефалии украинской церкви. Происходящее с Украинской православной церковью – это реализация той дорожной карты, которая планировалась на протяжении всего этого года. Митрополит Филарет может не согласиться на условия, предложенные Константинополем. Об этом «Эху» сказал диакон Андрей Кураев. С другой стороны, это вызов к подвластному Филарету и Макарию духовенству: готово ли оно отказаться от своих руководителей, которые встали на пути автокефалии из-за личной выгоды, добавил Кураев.
Комментарии25
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alex_0049 12 октября 2018 | 10:20
ppvngavr:
..а это не называется "рубить сук на котором сидишь"...........? ? ?
luger_max_otto 12 октября 2018 | 10:34
А эти вопросы- к табачному патриарху Гундяеву.
blackshard77 12 октября 2018 | 10:23
ppvngavr: какое точно определение национально-ориентированной.
А учитывая что основу погромных отрядов Филаретки составляют националисты Качинского, то правильнее было назвать эту церковь националистически-ориентированной.
Кстати а травля УПЦ МП на государственном уровне, радой президентом и подконтрольными им СМИ усилится? Фэйки про УПЦ всё также будут клепаться министерством пропаганды?
Ах даа вы же этого не увидите у вас глазки замазаны.
varlam59 12 октября 2018 | 10:35
ppvngavr: Цековь затянутая в политику и национализм в Бога не верит.
Пусть в такую одна бандеровская нечисть ходит.
grashupfer 12 октября 2018 | 10:49
varlam59: Ну а в другую - нечисть путинская. Никто какбэ не против.
Так о чём спор-то? Чё так гундяй взвонял-то?)
stakanoff 12 октября 2018 | 10:51
ppvngavr: Как показывает практика, всякая перемога у вас превращается... превращается перемога... в элегантную зраду! Так что, повремени с поздравлениями, кастрюлька.
kara 12 октября 2018 | 10:16
мне больше интересно, на чем Американцы подловили Варфоломея, что он согласился на такой ход. неужели педофилия? больше ничего на ум не приходит. какой проступок он мог совершить, что попал на такой крючок?
bathomet666 12 октября 2018 | 10:20
kara: Наверное на мальчике Никите
tag188 12 октября 2018 | 10:22
kara: неужели педофилия? больше ничего на ум не приходит
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Да, кругозор у Вас "широкий", однако. Кто о чем, как говорится...
Впрочем, среди "патриотов" такой каждый первый.
merelymy 12 октября 2018 | 10:27
а н а ф е м а.... а н а ф е м а.
Всем тем, кто записал себя в опричники,
Войдя в экстаз от маршей культа личности;
Всем тем, кто беззаконию потрафили,
Вам, френчи на далёких фотографиях,
Анафема! Анафема!
Тем, кто писал, и тем, кто арестовывал,
В этапы втаптывая сапогами головы;
Всем тем, кто был на буйстве крови шафером,
И вам, воспевшим сталинскую мафию,
Анафема! Анафема!
Вы всю жизнь боялись суда,
Сны свои зарывая в подушки,
Потому что стучались в них души тех,
Кто милостью вашей страдал.
Но не всех вас призвал прокурор,
Сам Вышинский – и тот был Иуда.
Бойтесь времени, время – топор,
Ваши шеи отыщет день судный…
Бойтесь времени. Время – топор.
Тем, кто детей оставил без родителей,
Своих в «Артек» отправив удивительный;
Вам, расстрелявшим армию и кафедры,
Вам, кто, убив, читал над гробом эпитафию,
Анафема! Анафема!
scholastic 12 октября 2018 | 10:29
kara: зачем кого-то на чём-то подлавливать, когда это К-лю просто выгодно? В результате предоставления автокефалии статус К-ля резко повысится (по крайней мере, на это рассчитывает Фанар). Это достаточная причина, чтобы начать вертёж
kara 12 октября 2018 | 10:44
scholastic: но не сейчас
gennady_77 12 октября 2018 | 10:31
kara: на какой крючок, убогое? что он сделал не по совести, против законов, логики или обычаев?
kara 12 октября 2018 | 10:38
gennady_77: не убогое,он все сделал не так! он неможет не предвидеть последствия,особенно в сегодняшней Украине
gennady_77 12 октября 2018 | 10:44
kara: последствия будут такими. упц (мп) будет анально принуждена к ребрендингу в рпц, с обязательным вешаньем соответствующих табличек на входе, основные обьекты типа той же лавры - силь ву пле, отдать народу (напомню, украинскому), по телеку пройдут тематические программы, где вспомнят и кирилла с нанопылью, и его пассаж о том, что нет такого народа как "украинский", и освящение русскаго аружия, которое потом через военторг попало в днр/лнр (укротв многому научилось у эрнста с киселевым, не сомневайся). и через год паствой рпц останутся самые упоротые либо те, у кого не будет альтернативы в шаговой доступности. это фиаско, кара.. киря...
kara 12 октября 2018 | 10:52
gennady_77: согласен.
но тогда , минус Крым минус ЛДНР для Украины. хотя могут и не делать этого, для инфовойны.
tag188 12 октября 2018 | 10:16
Говоря языком кремлевского официоза, это -- безусловно прорыв и большое достижение. Только прорвало не в том месте, где ожидали кремлевские :))
severnaj 12 октября 2018 | 10:18
Ну что,Путин, "великий" ты наш стратех и тактик, который "всех переиграл" - получил по щщам? Жри, не обляпайся, это еще не все - дальше будет больше, на всех хватит
sam2018 12 октября 2018 | 10:20
Автокефалия благодаря вмешательству Порошенко в конечном итоге превратится в государственную автофикалию !
zztop1960 12 октября 2018 | 10:22
Какой шнягой крестят в РПЦ ? Право совершать мироварение принадлежит Константинопольскому Патриарху в сослужении представителей Поместных Православных Церквей.
sneg1111 12 октября 2018 | 10:46
zztop1960: Они должны отвечать за подданых султана в православной вере. Кто такой Стамбульский патриарх ?
vladimirgornitsky 12 октября 2018 | 10:24
Почему вообще существует "русская церковь" (точно так же, как "греческая", "армянская" или любая другая) в рамках религии, для которой "нет ни эллина, ни иудея". Как я понимаю, в этом случае церковь открыто является инструментом государственной политики и служит в первую очередь не богу, а государству. Как и было в России с давних времен.
И в этом случае абсурдно, чтобы русская церковь, защищающая и продвигающая интересы России, являлась ведущей церковью другого государства - Украины. В любом случае, а тем более - учитывая враждбные отношения между Россией и Украиной, агрессию России против Украины. Так что если уж существуют "национальные" церкви, Украина имеет все основания обзавестись своей собственной, и если не запретить церковь, действующую в интересах другого государства, то, как минимум, свести ее роль к минимуму.
Конечно, эта чистая политика, которая к собственно религии (точнее - к вере в бога) отношения не имеет. Так ведь, насколько я понимаю, вся деятельность православной церкви, что в России, что на Украине, это в первую очередь политика.
И суетливое возмущение РПЦ - это не забота о верующих на Украине, а раздражение и злость по поводу утраты политического влияния, денег и имущества.
timwlad91 12 октября 2018 | 10:32
Ну во первых обращение Католичества и Православие в Иудейские секты типа секты Иудеев Хасидов,началось при Папе Павле 2,тогда и подняли тему в пропаганде "о империи зла" и было подхвачено западными политиками и диссидентами СССР.И особенно Идеями связанные с западными спецслужбами работающие на госдеп США и Ватикан , эта тема "империи зла" стала основой в пропагандисткой диссидентской деятельности.
Ну и естественно запад для изменения политического строя в Восточной Европе использовал иудейские и прочие протестантские секты и часть Православия включая и диссидентов ,для организации политического и экономического саботажа используя национальный и религиозный вопрос ,что и привело к развалу СССР.
Господин Кураев,обязаны знать о программе КПСС о становлении и назначении национальных кадров в национальных регионах и даже стали вводить квоты сколько представителей каждой народности и религии должны находится в органах власти или общественных организациях.
Ну это дало толчок к росту бытового расизма и национализма.И естественно в местные национальные органы управления которые подогревались протестантскими сектами которые хотели свалить на историческую родину.
Так что к 1990тому году протестантскими сектами всё был подготовлено к очередному переделу собственности на территории Российской Империи.
И тоже самое происходит и на Украине.
Будет тотальный передел всей собственности на Украине .
Как это произошло и в Югославии.
С приходом самозванцев в главу церковь и в главы государства это однозначно тотальный передел всей собственности.
Так ,что господин Кураев это вы должны знать по причине вашей профессиональной деятельности в этой области.
12 октября 2018 | 10:35
Скаклам две перемоги в один жень не многовато? Союз наебнулся и кефаль дали. Потыкайте их палкой, они хоть живые там?
sneg1111 12 октября 2018 | 10:44
То есть украинская церковь признала себя поддаными султана. Так они должны требовать себе турецкое гражданство.