Синод Константинопольского патриархата решил продолжить процедуру предоставления автокефалии украинской церкви. Происходящее с Украинской православной церковью – это реализация той дорожной карты, которая планировалась на протяжении всего этого года. Митрополит Филарет может не согласиться на условия, предложенные Константинополем. Об этом «Эху» сказал диакон Андрей Кураев. С другой стороны, это вызов к подвластному Филарету и Макарию духовенству: готово ли оно отказаться от своих руководителей, которые встали на пути автокефалии из-за личной выгоды, добавил Кураев.