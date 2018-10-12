Скотланд-Ярд может предъявить обвинения третьему фигуранту «дела Скрипалей»
Об этом сообщает газета The Daily Telegraph. Она напоминает, что предположительно речь идёт о сотруднике ГРУ Сергее Федотове. Официальных комментариев полиция по этому поводу пока не даёт.
Комментарии2
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abu_vgrobu 12 октября 2018 | 09:44
Может предъявить ? А может и не предъявить ? А кому-то уже предъявил ? Кому ? Боширову с Петровым ? А е6сли предъявил, в чем я очень сомневаюсь, то на каком основании ? На основании того, что они были в Англии ? Это всё, простите, "расследования" смешных клоунов каневых и "расследования" эти происходят на уровне куда-то запропавшего "отравленного ФСБ" Верзилова..
kara 12 октября 2018 | 09:45
"Мы уже получили данные, каким образом им удалось проманипулировать визовым центром, и о том, как российские спецслужбы влияли на визовый центр", - сообщил главред.
так каким образом? нам интересно!