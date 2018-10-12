Москва готова изучить возможность новой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа
Как заявил агентству РИА «Новости» директор департамента Северной Америки МИДа Георгий Борисенко, если президенты будут участвовать в одном и том же международном мероприятии, то контакт между ними возможен. Ранее появились предположения, что Путин и Трамп могут встретиться в Париже 11 ноября, когда будет отмечаться 100-летие окончания Первой Мировой войны.
Комментарии6
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ostapba 12 октября 2018 | 09:38
Готова ??
Изучить??
Вот жеж бездельники..чем они там занимаются, что только сейчас готовы..
А сколько времени они НЕ готовы??
Даже??
pattrick 12 октября 2018 | 09:46
Москва готова изучить возможность новой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа...
Изучают вопрос, стоят ли новые санкции Конгресса США, которые наверняка последуют после этой встречи, стоят ли самой этой встречи.
sumars 12 октября 2018 | 09:48
ostapba: а Пыню разве еще в Парижи приглашают?
traxau_okurka 12 октября 2018 | 09:38
Напрасно Путин грозит миру прыжком.
Можно расслабиться. Уже допрыгались.
fleyta6 12 октября 2018 | 09:48
Как же им хочется "на равных" со Штатами решать судьбы мира и делить его по интересам, да одного не хватает - экономики нет и нет прежних сил Союза, поэтому и никого мы не интересуем. Главное, вовремя подавай газ, качай нефть и бабки сливай в наши офшоры и банки, а все остальное мы вам продадим, начиная от масла пальмового до айфонов.
sem006747 12 октября 2018 | 09:51
Если президенты будут участвовать в одном и том же мероприятии...
Очень напоминает : гости созваны, невеста готова, осталось уговорить жениха.Если он будет участвовать в этом мероприятии