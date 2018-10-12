Москва готова изучить возможность новой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа...

Как заявил агентству РИА «Новости» директор департамента Северной Америки МИДа Георгий Борисенко, если президенты будут участвовать в одном и том же международном мероприятии, то контакт между ними возможен. Ранее появились предположения, что Путин и Трамп могут встретиться в Париже 11 ноября, когда будет отмечаться 100-летие окончания Первой Мировой войны.