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09:32, 12 октября 2018

Министр труда Саратовской области отказалась от предложения пожить на прожиточный минимум пенсионера

Министр труда Саратовской области Наталья Соколова отказалась от предложения пожить на прожиточный минимум пенсионера. Она сослалась на статус министра и необходимость «сохранять подвижность и работоспособность». Ранее местный депутат Николай Бондаренко предложил чиновнице провести эксперимент, чтобы доказать населению, что можно прожить на 8 тысяч рублей. Наталья Соколова отказалась и предложила составить для депутата сбалансированное диетическое меню.

Комментарии

14

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waytothesun 12 октября 2018 | 09:37

Вот такая мразь руководит страной

sbk 12 октября 2018 | 09:37

Эти нелюди уже совсем от земли оторвались во главе с самым-самым...

lenin3 12 октября 2018 | 09:38

В диетическое меню депутана(но не пенсионера)может даже входить черная икра,какие уж тут 8тыр...

(комментарий скрыт)

consts 12 октября 2018 | 09:39

"Она сослалась на статус министра и необходимость «сохранять подвижность и работоспособность»
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Особенно умиляет "сохранение подвижности".

sbk 12 октября 2018 | 09:41

consts: Всем прочим гражданам подвижность не нужна. Можно лежать и расслабляться, получая удовольствие от действий власти.

cromwel 12 октября 2018 | 09:40

То есть это сучка признаёт, что на такие деньги сохранить подвижность и работоспособность невозможно.

wuwer 12 октября 2018 | 09:45

cromwel: Подвижность и работоспособность не обязательна для населения
Лишь бы безропотно позволяло ... драть с него налоги и сёмь шкур ..и иметь во все дыры

kochar 12 октября 2018 | 09:43

Животные

polsan 12 октября 2018 | 09:43

Она сослалась на статус министра и необходимость «сохранять подвижность и работоспособность»
___________________________________________________________________
То есть пенсионер, исходя из логики министра, вовсе не должен быть ни подвижным, ни работоспособным! )) А как же усилия правительства, направленные на то, чтобы побудить пенсионеров работать после достижения пенсионного возраста?! Полная фикция?
Нету уж министр, посиди месяц на 8000 тысячах, узнай жизнь народа!

orein51 12 октября 2018 | 09:46

пожить ещё хочет, с...

lion64__5 12 октября 2018 | 09:47

Таким чиновникам самое место на зоне особо строгого режима.

elenalipa 12 октября 2018 | 09:48

А остальным "подвижность и работоспособность" не нужна.

ft18 12 октября 2018 | 09:48

Новости из мира тварей.

fleyta6 12 октября 2018 | 09:51

Подвижность этим тварям ох как скоро понадобится!

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