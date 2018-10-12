Министр труда Саратовской области отказалась от предложения пожить на прожиточный минимум пенсионера

Министр труда Саратовской области Наталья Соколова отказалась от предложения пожить на прожиточный минимум пенсионера. Она сослалась на статус министра и необходимость «сохранять подвижность и работоспособность». Ранее местный депутат Николай Бондаренко предложил чиновнице провести эксперимент, чтобы доказать населению, что можно прожить на 8 тысяч рублей. Наталья Соколова отказалась и предложила составить для депутата сбалансированное диетическое меню.