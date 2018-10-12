ФБК: Сергей Чемезов и члены его семьи владеют недвижимостью на несколько миллиардов рублей
Глава Ростеха Сергей Чемезов и члены его семьи владеют недвижимостью на несколько миллиардов рублей. Это выяснил Фонд борьбы с коррупцией. По словам сотрудника ФБК Георгия Албурова, при этом по документам Чемезову ничего не принадлежит.
ФБК ссылается на данные Росреестра. В новом расследовании также есть сведения о недвижимости главы Газпрома Алексея Миллера и главы Транснефти Николая Токарева.
Комментарии2
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lenin3 12 октября 2018 | 09:42
Да ладно,они ж на благо Родины работают,вот родина их и отблагодарила толикой малой.
Вошьдь же так и сказал:госкорпорации бедные,а вот пенсионеры-богатые,поэтому ограбил богатых...
galina6837 12 октября 2018 | 09:51
Напилил на вооружении. Вот она где всплыла, засекреченная часть бюджета.