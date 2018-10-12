ФБК: Сергей Чемезов и члены его семьи владеют недвижимостью на несколько миллиардов рублей

Глава Ростеха Сергей Чемезов и члены его семьи владеют недвижимостью на несколько миллиардов рублей. Это выяснил Фонд борьбы с коррупцией. По словам сотрудника ФБК Георгия Албурова, при этом по документам Чемезову ничего не принадлежит.

ФБК ссылается на данные Росреестра. В новом расследовании также есть сведения о недвижимости главы Газпрома Алексея Миллера и главы Транснефти Николая Токарева.