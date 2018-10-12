Неисправность дренажного клапана спровоцировала аварию ракеты «Союз» после запуска с Байконура
Об этом сообщил «Интерфаксу»источник, знакомый с ходом расследования. Он сослался на предварительные данные Госкомиссии. Перед стартом клапан прошёл все стадии проверки.
Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг провели ночь под наблюдением врачей. Утверждается, что они чувствуют себя хорошо и готовы вылететь в Москву.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nigilist1977 12 октября 2018 | 09:39
Новости космоса: "Сегодня глава Роскосмоса Д. Рогозин опустился на поверхность Луны. На поверхности тут образовался новый кратер, названный в честь него".
pattrick 12 октября 2018 | 09:43
Неисправность дренажного клапана спровоцировала аварию ракеты «Союз» после запуска с Байконура...
Уфф, ну слава Богу, камень с плеч.
gs1112 12 октября 2018 | 09:47
Очередной этап деградации космической отрасли России. Череда предыдущих падений космических аппаратов была лишь предтечей данному событию и может быть к еще более трагическому событию.
pattrick 12 октября 2018 | 09:50
gs1112:
На обосраной Украине других забот больше нет, кроме деградации космической отрасли России.
gvs 12 октября 2018 | 09:40
Клапан - фигня! Даешь автобазу на Луне! ))))
zojtch 12 октября 2018 | 09:45
Украинец-слесарь не проверил клапан. 100% инфа
orein51 12 октября 2018 | 09:48
не дренужность, а идиотизм и дремучесть... на рагоже космолет делали...
borhudarov 12 октября 2018 | 09:50
Трамп, собака, пробрался-таки!