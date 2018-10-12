В Чувашии сегодня объявили день траура по погибшим в ДТП
В Чувашии сегодня объявили день траура по погибшим в ДТП. В результате столкновения микроавтобуса и самосвала накануне погибли 11 человек, 8 пострадали. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика. Он задержан.
Комментарии1
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nemof 12 октября 2018 | 09:50
Очень жаль людей! Соболезнования родным! Но пока власть будет тратить деньги на вооружение, а не на строительство нормальных дорог с отбойниками- люди будут гибнуть тысячами и тысячами!!