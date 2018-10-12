Адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева обжалуют решение о заключении их под стражу

Они считают эту меру необоснованно суровой.

Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря. Им вменяют две статьи УК – побои и хулиганство. Футболисты стали участниками двух драк в центре Москвы.

На заседании суда Александр Кокорин говорил о раскаянии и обещал исправиться. Что касается Павла Мамаева, то он утверждал, что лично в драке не участвовал.