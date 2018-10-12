Адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева обжалуют решение о заключении их под стражу
Они считают эту меру необоснованно суровой.
Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря. Им вменяют две статьи УК – побои и хулиганство. Футболисты стали участниками двух драк в центре Москвы.
На заседании суда Александр Кокорин говорил о раскаянии и обещал исправиться. Что касается Павла Мамаева, то он утверждал, что лично в драке не участвовал.
Комментарии9
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kottigr1 12 октября 2018 | 09:11
В любом случае, надо их сажать.. Для их же пользы.. Ума поднабраться.. Понять куда НЕ надо стремиться попасть. Оборзеют же от собственной безнаказанности окончательно и в итоге или кого нибудь убьют, или навешают какому нибудь зятю Путина.. Потом точно вся жизнь под откос
Причем это никак не снимает с них и финансовые обязательства в отношении тех людей, которых они покалечили.
Наказание нужно в первую очередь самим Кокорину и Мамаеву и их наказание нужно всем кто собой пытается представлять в чем-то выдающихся людей.
Дети спортсменов, чиновников, деятелей чего либо или даже они сами так же ходят в те-же кафе и по тем же улицам, по которым шагают отморозки.. Стулом по голове получил не просто обычный россиянин так же как получил уже пинки обычный водитель..
Если люди видят, что власть постоянно отмазывает властных или "элитарных" преступников от наказания и на них невозможно найти управу, то люди сами берут в свои руки оружие и творят правосудие так как они сами его понимают..
nestor199 12 октября 2018 | 09:14
kottigr1: Придурок!!!! А если "в любом случае" посадят Вас?
kottigr1 12 октября 2018 | 09:18
nestor199: Перед Законом - все равны. А "любые случаи" содержатся в международном Право. Понятно, что есть и "банановые диктаторы" превращающие Закон в кистень, для преследования неугодных, но у мое мнение касается лишь стандартной уголовной практики..
nestor199 12 октября 2018 | 09:22
kottigr1: Придурок! В "любом случае" сажать НИКОГО НЕЛЬЗЯ.
polikarpich 12 октября 2018 | 09:23
nestor199: А если действительно посадят, скажем, меня? За это же самое. Могу ли я рассчитывать на столь горячую вашу поддержку?
rampa 12 октября 2018 | 09:25
nestor199: "нас" и так в любом случае сажают.
А в данном случае двое (назови их как хочешь) из-за избытка халявных денег возомнили себя "пупами" земли, и решили, что им все можно и безнаказанно. Побили посуды на 2,5 млн руб, покалечили двух человек. За что тоже решили тупо заплатить и все, благо денег халявных немерено.
Теперь представь, что это сделали "простые смертные" без денег, вроде тебя самого. Сидеть будешь однозначно
kunst54 12 октября 2018 | 09:25
Домашнего ареста до суда достаточно.
polikarpich 12 октября 2018 | 09:28
kunst54: А пожарным с Кемерово?
wuwer 12 октября 2018 | 09:50
polikarpich: "стрелочники" должны сидеть под семью замками..
.ну не "организаторам трагедии" же держать ответ