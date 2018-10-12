Синод Константинопольского патриархата будет продолжать процедуру предоставления автокефалии украинской церкви
Синод Константинопольского патриархата решил продолжить процедуру предоставления автокефалии украинской православной церкви. Прекращено действие указа о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Также снята анафема с глав двух неканонических церквей – Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Президент Украины Пётр Порошенко назвал решение синода эпохальным. В РПЦ считают, что оно нанесёт катастрофический вред православным на Украине.
Принятые на синоде решение противоречат историческим догматам, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Владимир Легойда. По его словам, Священный синод РПЦ в ближайшее время вынесет своё решение по этому поводу.
Комментарии21
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cromwel 12 октября 2018 | 09:14
Что же нам теперь делать, подумал Гундяй, почесывая свой томос.
vezdehod 12 октября 2018 | 09:16
Бедный Гундяев...Такого куска "Хлеба" лишится.
zztop1960 12 октября 2018 | 09:21
cromwel: Не может Гундяев томос почёсывать , ибо РПЦ томоса не получала
luger_max_otto 12 октября 2018 | 09:15
Вред нанесет, ага. Бизнесу Гундяева это и точно нанесет вред. По большому счету- и всё. Если чекисты, грушники и гундяевцы не попытаются развязать войну еще и по этому поводу.
piterjanis 12 октября 2018 | 09:17
а разве они обладают такими полномочиями?
zztop1960 12 октября 2018 | 09:23
piterjanis: Они даже Русь крестили , князя Владимира , а до него Аскольда
nestor199 12 октября 2018 | 09:24
piterjanis: А околочеловеческую общественность это интересует?
zztop1960 12 октября 2018 | 09:29
piterjanis: РПЦ это как дндэшник из Мухосранска , который заявил , что не подчиняется МВД и министру МВД , жена ему пошила форму генерала и он заявил , что он министр
kondrakr 12 октября 2018 | 09:36
piterjanis: Какими полномочиями? Снять собственную анафему и отменить собственное решение о порядке рукоположения киевского митрополита?
antiboh 12 октября 2018 | 09:21
РПЦ -год рождения 1943-й Так или я ошибаюсь? Метрополия в Киеве появилась в 988-м и просуществовала почти 500 лет до тога момента как князья московские начали скупать восточных патриархов (кстати.даже уже сидя в Москве,митрополит назывался Киевским). А вот спустя столетие возникновения патриаршества на Руси,Пётр его убрал,введя Синод и так до 1918-го в России не было патриархов. Ну а надолго ли пришел Тихон и вообще обо всём читаем в Истории..
nestor199 12 октября 2018 | 09:27
antiboh: Вы не поверите, митрополия в Киеве и сегодня есть. Была она и десять лет назад, и двадцать, и двести, и тысячу.
antiboh 12 октября 2018 | 09:34
nestor199: Теперь там будет патриархат. Так в чём дело?
nestor199 12 октября 2018 | 09:36
antiboh: А свой Ватикан в Киеве будет? Может быть еще и филиал Мекки в Киеве откроют?
ostapba 12 октября 2018 | 09:46
nestor199: мекки???
МЕККИ??
ты бы в Москву сьездил на Рамадан с Кайрам Барамом..
Уж убедился что новая Мекка застолблена в Москве вместо третьего Рима..
Даже.
rena1960 12 октября 2018 | 09:30
Надеюсь патриарх Кирилл- епископ Русской православной церкви,не будет просить Путина вести войска для защиты православных святынь на территории другого государства...
zztop1960 12 октября 2018 | 09:39
rena1960: Сможет , он ещё напомнит что РПЦ была большим другом монгольских ханов и потребует присоеденить к РФ территории Монгольской империи , правоприемницей которой назначат Москву , а это Монголия , Китай, Индия , Кавказ, Средняя Азия , Афганистан, Пакистан и Ближний Восток
post_v 12 октября 2018 | 09:45
rena1960:
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уже
вчера "кубанское казачье войско" пригрозило Константинопольскому патриархату, что будет защищать православные святыни за рубежами России
а главный замполит всея вооруженных сил РФ заявил:
"...Вспомним, первая Крымская война называлась еще войной за ясли Господни, потому что англичане, французы, турки решили нам тогда перекрыть доступ в Средиземное море и Иерусалим. Каждый солдат на Малаховом кургане четко знал, что воюет еще и за Вифлеем. И то, что сейчас происходит в Сирии, можно считать очередным актом войны за ясли Господни"
так что русские войска уже давно защищают "православные святыни" за рубежом
andrii1979 12 октября 2018 | 09:35
Легойда - "предатель и падонок" (С)
pstrak444 12 октября 2018 | 09:37
Собака лает, а караван идет.
post_v 12 октября 2018 | 09:38
при этом томос самой РПЦ никто не давал
автокефалия РПЦ - это как назначение гражданки Хахалевой судьей (наличествует вроде бы подлинный диплом ветеринара и предоставлен подложный "диплом о юридическом образовании")
Гундяев добился многого
чему ему не хватало? видимо, только анафемы...
lion64__5 12 октября 2018 | 09:52
А после приедет Эрдоган и прогонит пинками "вселенских квадриахов"