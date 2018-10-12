Госкомиссия, по некоторым данным, предварительно установила причину аварии ракеты-носителя «Союз»...

Предположительно инцидент, произошедший накануне, был вызван неисправностью одного из клапанов первой ступени.

Неисправный клапан отвечал за штатный увод боковых блоков от второй ступени «Союза», рассказал источник агентства «Интерфакс», знакомый с ходом расследования. По его словам, перед стартом он прошел все стадии проверки, однако через пару минут после запуска ракеты с космодрома «Байконур» клапан не открылся. Схожие причины выдвигает и источник газеты «Коммерсантъ». Основная версия, по его словам – это то, что от «Союза» не смог отделиться один из четырех блоков первой ступени, и одной из причин также может являться поломка пирозамка. Однако собеседник издания выдвигает и другие версии, такие, как механическое повреждение крепления, или отказ автоматики, не давшей команду на отделение бокового блока. Впрочем, эту причину источник «Коммерсанта» считает маловероятной. Газета добавляет, что каждая из этих возможных версий будет изучена госкомиссией, а на это, по данным собеседников издания, у специалистов может уйти до одного месяца.

Напомним, ракета-носитель «Союз» должна была доставить на орбиту космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга. Они смогли эвакуироваться в специальной капсуле и остались живы. Это первый подобный инцидент с пилотируемыми кораблями «Союз» за 35 лет.