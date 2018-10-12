Госкомиссия, по некоторым данным, предварительно установила причину аварии ракеты-носителя «Союз»
Предположительно инцидент, произошедший накануне, был вызван неисправностью одного из клапанов первой ступени.
Неисправный клапан отвечал за штатный увод боковых блоков от второй ступени «Союза», рассказал источник агентства «Интерфакс», знакомый с ходом расследования. По его словам, перед стартом он прошел все стадии проверки, однако через пару минут после запуска ракеты с космодрома «Байконур» клапан не открылся. Схожие причины выдвигает и источник газеты «Коммерсантъ». Основная версия, по его словам – это то, что от «Союза» не смог отделиться один из четырех блоков первой ступени, и одной из причин также может являться поломка пирозамка. Однако собеседник издания выдвигает и другие версии, такие, как механическое повреждение крепления, или отказ автоматики, не давшей команду на отделение бокового блока. Впрочем, эту причину источник «Коммерсанта» считает маловероятной. Газета добавляет, что каждая из этих возможных версий будет изучена госкомиссией, а на это, по данным собеседников издания, у специалистов может уйти до одного месяца.
Напомним, ракета-носитель «Союз» должна была доставить на орбиту космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга. Они смогли эвакуироваться в специальной капсуле и остались живы. Это первый подобный инцидент с пилотируемыми кораблями «Союз» за 35 лет.
Комментарии15
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huyt 12 октября 2018 | 09:07
И что? Выводы-то будут делать или ждём пока гром грянет не дай бог? А Рогозина надо увольнять с работы , причём очень срочно. Не удивлюсь, что его ещё и наградят. Орденом.
pattrick 12 октября 2018 | 09:09
Госкомиссия, по некоторым данным, предварительно установила причину аварии ракеты-носителя «Союз»...
И что теперь за это, Диме Рогозину медаль на грудь надо повесить?
luger_max_otto 12 октября 2018 | 09:13
А какие выводы? Вроде тех, которые сделал Николай Павлович по поводу Тульского шоссе-
"Шоссе нет. Денег нет. Виновных тоже нет".
polikarpich 12 октября 2018 | 09:16
huyt: Дело даже не в увольнении Рогозина, а в назначении... Кого???
cromwel 12 октября 2018 | 09:10
главный неисправный клапан - это дима рогозин. Хотя если брать по большому счёту, то тут всю систему менять надо
gvs 12 октября 2018 | 09:12
cromwel: У Рогозина новое погоняло: "Дренажный Клапан" ))))
vova6_let 12 октября 2018 | 09:10
Ракета развалилась на кусочки и комиссия должна месяцы работать, чтобы точно определить причину аварии, а тут-меньше суток. Похоже, что просто пальцем в небо ткнули-и готово !
lenin3 12 октября 2018 | 09:19
vova6_let: а помните,как после аварии в метро в огромной груде железа нашли ту самую нужную проволоку,на которой,типа,все и держалось,а в итоге виноватыми стали мастер и рабочий,но никак не руководство?
Так и здесь:клапан кто прикручивал?Рабочий Иванов,вот он и виноват...
antiboh 12 октября 2018 | 09:32
vova6_let: Ну если блок не отошел,естественная причина пиропатрон. Вот и ляпнули.
vasya_von_smetankin 12 октября 2018 | 09:15
Кто оставил чекушку "в клапане первой ступени?"
sergo_25_26 12 октября 2018 | 09:16
Ну клапан так клапан. Завтра снова летим?
ymnik29 12 октября 2018 | 09:21
Все такие рогозин-рагозин , а что рогозит тот клапан делал или программу писал , а может повредил какой то там замок ? Нет ! Просто деградация на рашке достигает своей вершины и пока видно то , что на всеобщем обозрении и нет возможности скрыть , но процесс идет во всех областях !
merelymy 12 октября 2018 | 09:37
Мы клапоном рулим, а Рогозин наш рулевой.
А кто Рогозиным рулит?
Ой, а не забыли ли клапан освятить?
А на все воля божья.
putin_itogy 12 октября 2018 | 09:29
Я тоже, всё понял:
"Клапан засрало"...
Надо менять.
Почаще.
consts 12 октября 2018 | 09:36
"Это первый подобный инцидент с пилотируемыми кораблями «Союз» за 35 лет".
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Абсолютно соглашаясь со всеми отрицательными характеристиками и Рогозина и вообще состоянием нашей космонавтики, это факт тоже надо принять во внимание.