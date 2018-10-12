Ураган Майкл привёл к катастрофическому ущербу на базе ВВС США в штате Флорида. Все дома на этой территории подверглись значительным разрушениям. Также пострадали стоянка для обслуживания самолётов и гавань вблизи базы. Она закрыта до особых распоряжений. Персонал бы эвакуирован ещё до урагана.

Всего на юго-востоке США эвакуированы сотни тысяч человек.