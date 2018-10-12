Ураган Майкл привёл к катастрофическому ущербу на базе ВВС США в штате Флорида
Ураган Майкл привёл к катастрофическому ущербу на базе ВВС США в штате Флорида. Все дома на этой территории подверглись значительным разрушениям. Также пострадали стоянка для обслуживания самолётов и гавань вблизи базы. Она закрыта до особых распоряжений. Персонал бы эвакуирован ещё до урагана.
Всего на юго-востоке США эвакуированы сотни тысяч человек.
Комментарии9
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cipherman2 12 октября 2018 | 09:00
Отлично!
raffal 12 октября 2018 | 09:28
cipherman2: Отлично!
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Вы идиот? Впрочем, вопрос риторический. Ответ очевиден.
ugas 12 октября 2018 | 09:42
cipherman2: Я думаю, США это переживут и восстановят все без особых проблем, им к ураганам не привыкать. Вы бы лучше к своей родине присмотрелись получше, ведь такое впечатление, что у нас ураганы по 3 раза в день, и никто ничего не восстанавливает.
rom8883 12 октября 2018 | 09:02
уж военную базу можно было сделать и покрепче.
consts 12 октября 2018 | 09:04
Глядя на постоянные ураганы, долбящие по США, невольно в голову приходит одна мысль: каковы были бы последствия, если б хоть один из ТАКИХ ураганов случился (не дай бог!) у нас?
skull____ 12 октября 2018 | 09:53
consts: Никаких. У нас дома из фанеры не строят. Ну посшибало бы щиты и повалились бы деревья.
sasass 12 октября 2018 | 09:07
Природное оружие применили , что ли неопознанные хакеры...
rosta 12 октября 2018 | 09:21
Вата, твоя радость от бессилия перед США. Уж сколько было таких ураганов . И что ? И ничего ! Сейчас быстренько всё восстановят. Если бы на твой улус хотя бы парочка таких прилетела, то ...
ugas 12 октября 2018 | 09:45
rosta: rosta:Да ладно, парочка... Одного было бы вполне достаточно!