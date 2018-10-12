Лидеры КНДР и России обменялись поздравилениями по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений
Лидеры КНДР и России обменялись поздравительными телеграммами по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. Ким Чен Ын отметил конструктивный характер этих отношений. Владимир Путин подчеркнул стремление двух стран к стабильности и безопасности на Корейском полуострове.
В Южной Корее уже отметили, что север стремится заручиться поддержкой России перед предстоящими переговорами с США.
Комментарии9
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wuwer 12 октября 2018 | 08:59
Эшелон с рисом к телеграмме прилагается?
huyt 12 октября 2018 | 09:01
Уже почти пришли в большую "северную корею". Недолго осталось ждать.
ostapba 12 октября 2018 | 09:02
Сменят Ленина на Сена??
В результате поздравилений даже??
zztop1960 12 октября 2018 | 09:02
Как может быть 70 лет дипотношениям , если РФ только 27 лет от роду ?
wuwer 12 октября 2018 | 09:05
zztop1960: Так все победы и достижения приписываем себе
А от поражений и неудач открещиваемся...этонемы . настамнет
Великая Политика
rom8883 12 октября 2018 | 09:04
Ну, если бы Путин не подчеркнул, совсем бы беда.
vilingrad 12 октября 2018 | 09:07
По Сеньке шапка, по Вовке дружбан
sasass 12 октября 2018 | 09:13
Теперь все зависит от Трампа - теперь Ын под пятой Трампа...
putin_itogy 12 октября 2018 | 09:35
100 лет - создания КГБ.
75 лет - просуществования Советской Власти.
70 - лет создания большевиками СССР, "спящей ячейки коммунизма" на корейском полуострове.
Одни лишь даты,
и пустота..