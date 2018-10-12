Лидеры КНДР и России обменялись поздравилениями по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений

Лидеры КНДР и России обменялись поздравительными телеграммами по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. Ким Чен Ын отметил конструктивный характер этих отношений. Владимир Путин подчеркнул стремление двух стран к стабильности и безопасности на Корейском полуострове.

В Южной Корее уже отметили, что север стремится заручиться поддержкой России перед предстоящими переговорами с США.