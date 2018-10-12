Сумма среднего чека жителя России за один поход в магазин выросла до 519 рублей. Это выяснилось в ходе исследования холдинга РОМИР. Рост отмечен после пяти месяцев снижения. При этом в Москве сумма такого чека составляет 720 рублей, а в Санкт-Петербурге – 668.