Сумма среднего чека жителя России за один поход в магазин выросла до 519 рублей
Сумма среднего чека жителя России за один поход в магазин выросла до 519 рублей. Это выяснилось в ходе исследования холдинга РОМИР. Рост отмечен после пяти месяцев снижения. При этом в Москве сумма такого чека составляет 720 рублей, а в Санкт-Петербурге – 668.
Комментарии28
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ft18 12 октября 2018 | 08:50
Жить стало лучше, жить стало веселее! ©
polikarpich 12 октября 2018 | 08:54
ft18: И отчего же случилось такое экономическое чудо? От сырости, что ли?
tag188 12 октября 2018 | 08:55
Самое замечательное, что это вовсе не означает, что россияне стали больше покупать.
Рост суммы чека вполне может быть обусловлен просто подорожанием товара.
andreyoo 12 октября 2018 | 09:01
tag188: Самое замечательное, что это вовсе не означает, что россияне стали больше покупать.
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Самое замечательное, что когда сумма чека снижалась, вы же писали, что это не потому что товар подешевел, а потому что россияне обеднели.
И так уже почти 20 лет ;-)
polikarpich 12 октября 2018 | 09:04
andreyoo: То есть, товары у нас за последние почти 20 лет ни разу не дорожали? И я, например, могу себе позволить купить на 1000 рэ то же самое, что и в 2008 году, скажем?
andreyoo 12 октября 2018 | 09:12
polikarpich: То есть, товары у нас за последние почти 20 лет ни разу не дорожали?
--- Ну что вы! Разве я это говорил?;-)
Просто мышление у вас одноубогое.
Например, летом чек мог снижаться и по причине снижения цен на сезонные продукты и наличия продуктов со своих дач там где они есть. \но в вашем мировозрении только из-за снижения доходов.
Вот и получается катаклизм, что все 20 лет цены только росли а доходы только падали, а машины во дворах ставить негде.
polikarpich 12 октября 2018 | 09:20
andreyoo: Ну а это "экономическое чудо", с машинами, как объясняется? Доходы на самом деле растут, что ли?
Ведь чудес (таких) не бывает.
andreyoo 12 октября 2018 | 09:29
polikarpich: Ну а это "экономическое чудо", с машинами, как объясняется? Доходы на самом деле растут, что ли?
---
Именно так.
А вы меня сейчас попробуете убедить, что рост количества машин у населения от усиливающейся бедности? Начинайте! Любопытно.
vezdehod 12 октября 2018 | 09:21
Этого чека Хватает на овощи и фрукты - о колбасе и мясе можно забыть.
wertzuwachs 12 октября 2018 | 08:56
Т.е. 80 центов. Маловато для великой державы.
wise65 12 октября 2018 | 08:58
за пол месяца казлы в аптеке цены задрали. в начале месяца за 3 вида таблеток отдал 950 руп. в середине месяца тот же товар 1543 руп сволочи
sergo_25_26 12 октября 2018 | 09:06
wise65: рубли не жалко отдавать, это же не доллары.
nikruchev 12 октября 2018 | 08:59
Это "исследование" ничего не доказывает. Можно сходить десять раз в магазин и покупать по 100 рублей, а можно за один раз нагрузить полную корзину на 1000.
polikarpich 12 октября 2018 | 09:07
nikruchev: Это "средний" чек.
consts 12 октября 2018 | 09:01
Денег больше стало или цены выросли?
В зависимости от желания можно объяснить итак и так.
Чем и прекрасна статистика.
andreyoo 12 октября 2018 | 09:22
consts: Денег больше стало или цены выросли?
В зависимости от желания можно объяснить итак и так.
---
Изменение суммы именно чека можно много чем объяснить.
Можно и ростом количества магазинов у дома. Что чаще стали ходить в магазины и меньше покупать за раз. Или наоборот, если рост, то чаще стали закупаться в больших гипермаркетах.
Или что больше/меньше стали выращивать на приусадебных.
Или чаще/реже покупать на рынках и ярмарках, кто там ceeve чека считает.
...
sergo_25_26 12 октября 2018 | 09:03
Надо потерпеть. Крымнашу нужнее помощь. Донбассу и Сирии тоже. Еще Сирию восстанавливать. Обязательно надо ещё потерпеть.
aleoko 12 октября 2018 | 09:04
Осень.
Заготовки.
Масса подешевевших овощей.
Люди по привычке затариваются на зиму, делают домашние консервы.
Вот и вырос чек.
huyt 12 октября 2018 | 09:05
Не верю этим исследованиям. Наоборот, выручки в магазинах и торговых сетях падают. Особенно региональных.У меня много знакомых работает в этой сфере. По объему выручки прошедший сентябрь стал худшим по выручке за многие годы.
andreyoo 12 октября 2018 | 09:26
huyt: Наоборот, выручки в магазинах и торговых сетях падают. Особенно региональных.
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без относительно падает сумма выручки или не падает. Сумма чека к сумме выручки имеет не самое прямое отношение. Рост суммы чека говорит лишь что на бОльшую сумму стали покупать за один заход. Если уменьшилось количество заходов, то общая выручка может и упасть.
И сумма чека может измениться по массе причин.
Вообще непонятный показатель. Он больше применим к оценке работы конкретного магазина или сети
vova6_let 12 октября 2018 | 09:05
При этом: продолжительность жизни уменьшилась и численность населения России сократилась на 92 тыс чел( в 2017г, несмотря на миллионный приток мигрантов), уровень стресса у Россиян такой-будто они находятся на войне.
Жить стало лучше, веселее ?!
nlander 12 октября 2018 | 09:07
Ну вот, а говорите что Россияне плохо живут. Да портянки?
vladimir1967 12 октября 2018 | 09:11
Это говорит о не улучшении жизни, а о повышении цен.
sergei_tn 12 октября 2018 | 09:16
Думаете люди стали больше покупать?
Нет. Это цены выросли, а покупают столько же :)
sasass 12 октября 2018 | 09:17
Чекнулись , что ли - откуда им знать такие подробности , если в управленческой системе хаос...
zzzddd999 12 октября 2018 | 09:17
Жить стало лучше.Вон в Америке продуктовые талоны выдают на 120$ около 8000 руб.А у нас продуктовая корзина около 4000 руб. стоит.У нас достаток в два раза выше.И всё плачем.
lager23 12 октября 2018 | 09:23
Если вычесть обед на работе, лекарства, коммуналку, транспорт, редкую необходимость покупки одежды и визит к стоматологу, то ведя трезвый образ жизни (что маловероятно в путенской болоте) в магазин можно сходить раз в неделю не чаще, забыв об отдыхе на юге, театре, кино, подарках родным, и конечно же гробовых..
Путену неведомы заботы людей, он живёт при коммунизме, как и все кремляди.... настоящая "страна контрастов"!
andreyoo 12 октября 2018 | 09:35
lager23: Если вычесть обед на работе, лекарства, коммуналку, транспорт, редкую необходимость покупки одежды и визит к стоматологу, то ведя трезвый образ жизни (что маловероятно в путенской болоте) ...
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Вы сейчас описали свой образ жизни. Болезни, плохие зубы, пьянство, ... Хотя скорее всего наоборот, пьянство, плохие зубы, болезни. Не понятно только какой обед на работе вы имеете ввиду, если в профиле сказано, что безработный. Видимо тоже по причине пьянства.
Но не все же бухают. Постарайтесь и вы бросить. И сменить круг общения. Вам понравится.