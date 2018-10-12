ФБК: Глава Ростеха Сергей Чемезов и члены его семьи владеют недвижимостью на несколько миллиардов рублей
Глава Ростеха Сергей Чемезов и члены его семьи владеют недвижимостью на несколько миллиардов рублей. При этом она записана на Российскую Федерацию. Это выяснил Фонд борьбы с коррупцией. Эксперты Фонда ссылаются на Росреестр.
Комментарии8
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eternity88 12 октября 2018 | 08:54
Вот, собственно, и все, для чего эти бездарные упыри захватили власть в стране - неутолимая жажда наживы и безнаказанность за любые промахи, ошибки, преступления.
vova6_let 12 октября 2018 | 08:57
Чемезов, миллер и др. "друзья" президента-просто его "кошельки", и бОльшая часть их денег-вовсе не их. Но интрига здесь в том, что они вернут эти деньги только президенту,обладающему властью, а не простому "рабу на галерах". И поэтому тот вовсю будет стараться остаться у власти. Кстати, они совсем не скрываются-не от кого.
sam2018 12 октября 2018 | 09:09
Очередной брэд Лехи и Ко ?
polikarpich 12 октября 2018 | 09:12
sam2018: Ну конечно же бред! Ничего у них нет. Даже на работу ездят на старом ржавом велосипеде. По очереди.
sergo_25_26 12 октября 2018 | 09:13
Когда барину хорошо, холоп должен испытывать гордость. Правда Лахта?
wuwer 12 октября 2018 | 09:33
sergo_25_26: и ещё более старательно и разнообразно ублажать барина
alexeycapitan 12 октября 2018 | 09:33
Подождите! А моя квартира, где я 6 лет живу, она ведь мне тоже только по документам принадлежит, а на самом деле ей владеет Чемезов! Ужас! Как жить дальше? А что с автомобилями? Они все кому принадлежат?
alexeycapitan 12 октября 2018 | 09:35
Путин владеет США!!! Конечно, по документам у них там выборы, демократия, сенаты, конгрессы, но на самом деле...