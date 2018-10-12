ФБК: Глава Ростеха Сергей Чемезов и члены его семьи владеют недвижимостью на несколько миллиардов рублей

Глава Ростеха Сергей Чемезов и члены его семьи владеют недвижимостью на несколько миллиардов рублей. При этом она записана на Российскую Федерацию. Это выяснил Фонд борьбы с коррупцией. Эксперты Фонда ссылаются на Росреестр.