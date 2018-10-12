Адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева обжалуют решение о заключении их под стражу
Они считают эту меру необоснованно суровой.
Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря. Им вменяют две статьи УК – побои и хулиганство. Футболисты стали участниками двух драк в центре Москвы.
Комментарии4
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huyt 12 октября 2018 | 08:38
Ломают парням жизнь как ломали когда-то великому Эдуарду Стрельцову, раньше времени загнав его в могилу.
vezdehod 12 октября 2018 | 08:40
Стельцову ломали, а эти Два оболтуса, сами себе ломают.
rena1960 12 октября 2018 | 08:55
huyt: Ломают...,это-как...влили насильно в глотку алкоголь и внушили,что они не обычные граждане...,а "доллоровые ноги",которым всё позволено...,лишь бы мяч исправно пинали...
rena1960 12 октября 2018 | 08:43
"Необоснованное суровое наказание..."
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Обоснованное,когда тело бездыханное,прибитое стулом...???