В Кемерове суд рассмотрит сегодня апелляционные жалобы на продление ареста пожарных, обвиняемых по делу «Зимней вишни»

В Кемерове суд рассмотрит сегодня апелляционные жалобы на продление ареста пожарных, обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Решение суда первой инстанции обжалуют бывший начальник главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов и экс руководитель отдела надзора и профилактики Григорий Терентьев.

21 сентября обоим фигурантам дела сроки содержания под стражей были продлены до конца осени. Следствие пришло к выводу, что Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации в помещениях «Кемеровского кондитерского комбината», которому принадлежал торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 12 человек. Среди них – собственники и управляющие зданием, охранник, ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Помимо не запланированной и не проведённой проверки соблюдения требований пожарной безопасности, Александра Мамонтова также обвиняют в растрате.

Пожар в Кемеровском торговом центре «Зимней вишне» произошёл 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них – дети.