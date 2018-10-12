Верховный суд Хакасии сегодня рассмотрит вопрос о снятии с выборов губернатора кандидата от КПРФ Валентина Коновалова
Избирком и прокуратура утверждают, что при его регистрации были нарушения закона. Также соперник Коновалова во втором туре представитель партии РОСТа Александр Мяхар утверждает, что кандидат от КПРФ вёл незаконную агитацию.
В КПРФ происходящее считают беспределом. Второй тур губернаторских выборов в Хакасии должен состояться 21 октября.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sim 12 октября 2018 | 08:40
Система дала сбой. Это симптом её развала.
И, да, уже поздняк метацца.
luger_max_otto 12 октября 2018 | 08:46
Все равно сработает принцип "хрен во всю глотку кандидатам от Путина, а не голоса".
drtomsky 12 октября 2018 | 09:20
Примитивным, но действенным ответом на это хамство власти было бы автоматическое вычеркивание любого кандидата от власти на любых выборах любого уровня. Просто по Мандельштаму: «власть омерзительна как руки брадобрея». Это для тех, кто ещё ходит на выборы.
А когда вовина плесень будет смыта (когда-же это случится) можно и подумать, за кого голосовать:-)