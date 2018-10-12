Верховный суд Хакасии сегодня рассмотрит вопрос о снятии с выборов губернатора кандидата от КПРФ Валентина Коновалова

Избирком и прокуратура утверждают, что при его регистрации были нарушения закона. Также соперник Коновалова во втором туре представитель партии РОСТа Александр Мяхар утверждает, что кандидат от КПРФ вёл незаконную агитацию.

В КПРФ происходящее считают беспределом. Второй тур губернаторских выборов в Хакасии должен состояться 21 октября.