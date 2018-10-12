Неисправность дренажного клапана спровоцировала аварию ракеты «Союз» после запуска с Байконура

Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования. Он сослался на предварительные данные Госкомиссии. Перед стартом клапан прошёл все стадии проверки.

Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг провели ночь под наблюдением врачей. Утверждается, что они чувствуют себя хорошо и готовы вылететь в Москву.