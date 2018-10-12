Неисправность дренажного клапана спровоцировала аварию ракеты «Союз» после запуска с Байконура
Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования. Он сослался на предварительные данные Госкомиссии. Перед стартом клапан прошёл все стадии проверки.
Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг провели ночь под наблюдением врачей. Утверждается, что они чувствуют себя хорошо и готовы вылететь в Москву.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neyexo 12 октября 2018 | 08:35
У представителей НАСА спрашивали, как долго может продлиться задержка. Те ответили, русские решают эти вопросы быстро.
Видите, уже нашли неисправность. Никакой волокиты
benin_papa__ 12 октября 2018 | 08:52
neyexo:
Нашли, верно.
Дренажный клапан прошел все стадии проверки, но оказался неисправным.
Причина из серии "лучше вам про такое не знать".))
Симбиоз жопорукости и безмозглости.
gordy 12 октября 2018 | 08:53
"Перед стартом клапан прошёл все стадии проверки."
Значит, проглядели?
vilingrad 12 октября 2018 | 09:02
neyexo: ответили, русские решают эти вопросы быстро»
Это тебе, тупак, по телеку сообщили? Товарищ, верь...
huyt 12 октября 2018 | 08:36
Самоубийцы это те, кто летает на путинских космических аппаратах.
vezdehod 12 октября 2018 | 08:38
Сантехника-сана примерно "накажут" - плохо продул дренажный клапан.
neyexo 12 октября 2018 | 08:41
huyt:
Это не путинские - еще с конца 60-х.
А вообще, это немецкая ракета по происхождения.
Все аварии ракет бывают из-за мелочей.
Взрыв шаттла на старте - неисправная прокладка, прорыв газов и прожиг кислородного бака
Разрушение при спуске шаттла - повреждение обшивки отвалившимся куском собственного пенопласта.
Авария на Апполоне-13 на пути к Луне - залипание контактов термостата, это правда крупная ошибка в расчетах (при переделке системы на другие токи и напряжения, забыли контакт пересчитать)
kuxxxku 12 октября 2018 | 08:47
huyt: Пока всех хохлов не уберут из сборочных цехов, аварии будут продолжаться...Ну и конечно гнать Рогозина.
vilingrad 12 октября 2018 | 09:05
kuxxxku: всех хохлов не уберут из сборочных цехов«
Да-да, их туда понабирали, так как русские не догоняют, пьют много и датчик давления с пивной крышкой путают:)
otets_zvezdonyi 12 октября 2018 | 08:37
ну дык дренажный клапан это совсем другое дело, это с каждым может случиться! а то шум подняли
venmud 12 октября 2018 | 08:37
Быстрое и четкое расследование вызывает гордость за отечественную космонавтику. Можем, когда захотим! А вредный Шендерович от зависти к нашим грандиозным достижениям все сводит к рукожопости.
huyt 12 октября 2018 | 08:41
venmud: Отечественная космонавтика уже многогранна. Многие спутники, которые не вышли в открытый космос благополучно изучают дно Тихого океана. А ещё космонавтика научилась опускать в бочку собак. Тоже гордость.
rus 12 октября 2018 | 08:56
huyt: ... ещё космонавтика научилась опускать в бочку собак. Тоже гордость.
:-)) Таково лицо российского капитализма, это вам не с ОБХСС общаться!
kuxxxku 12 октября 2018 | 08:49
venmud: Дренажопия ничем не лучше рукожопии...Хохлы мстят...
luger_max_otto 12 октября 2018 | 08:37
То есть отсутствие нормальных приемочных испытаний. При неудовлетворительной оплате рабочего и инженерного состава. Непонятно, почему периодически что- то работает вообще...
huyt 12 октября 2018 | 08:44
luger_max_otto: А потому, что так и летаем с космодрома в другом государстве. Своего то так ничего нет, несмотря на астрономические траты и горы болтовни кремлёвских "пропагандонов".
rus 12 октября 2018 | 09:01
huyt: ...Своего то так ничего нет...
Российской буржуазии космодромы ненужны, им бы деффок табунчик и в Куршевель завалиться...
provincial49 12 октября 2018 | 08:40
Долго же ЭХО согласовывало эту новость. РБК сообщил о катастрофе сразу после случившегося, еще ночью. Всё, точка, уже Союзы не могут взлететь. Что там Рогозин про американцев теперь скажет? Ник Хейг не захотел на станцию и повредил Союз?
huyt 12 октября 2018 | 08:48
provincial49: Рогозина и поставили наверно чтобы он добил отечественную космонавтику. Больше половины космических аппаратов в последнее время не могли взлететь в космос.
j_partizan 12 октября 2018 | 08:41
Неисправности оборудования, дырки в корпусе, перепутанные датчики, ошибки в программе, ненадлежащие замены на импортные комплектующие - результат бездарного руководства отраслью и экономикой страны.
rus 12 октября 2018 | 09:04
j_partizan: ...бездарного руководства отраслью и экономикой страны.
Разве рынку нужны руководства?
pravdatut 12 октября 2018 | 08:50
При современной развитой автоматизации МКС не особенно нужна, может для наблюдения за КНДР? Мкс больше нужна РФ для выполнения роли извозчика.
sergo_25_26 12 октября 2018 | 08:58
Клапан импортозаместили. И солидол видать отечественный в него натолкали.
sparky 12 октября 2018 | 09:06
Ясен пень, кто-то из американцев успел перед стартом вставить спичку в исправный клапан.