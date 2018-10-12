Тверской суд Москвы арестовал до 8 декабря футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о драках в Москве. На такой же срок отправлен под стражу брата Кокорина Кирилла. Адвокаты спортсменов заявили о намерении обжаловать это решение.

Против нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара» заведены уголовные дела по статьям о побоях и хулиганстве. Поводом стали две драки с их участием, которые произошли 8 октября в центре Москвы. Пострадали водитель ведущей «Пекрвого канала» Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и директор предприятия «НАМИ»Сергей Гайсин.