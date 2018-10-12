Рамзан Кадыров взял на работу жителя Чечни, который в Москве бросил банку в пассажира автобуса с криком «Ахмат – сила». Теперь житель Шалинского района Турпал Хасиев будет заниматься благоустройством Грозного, в частности, убирать улицы и сажать цветы.

Молодой человек записал видеообращение с извинениями. Он заявил, что горько сожалеет о своём недостойном поведении в Москве.