Синод Константинопольского патриархата решил продолжить процедуру предоставления автокефалии украинской церкви

Синод Константинопольского патриархата решил продолжить процедуру предоставления автокефалии украинской православной церкви. Прекращено действие указа о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Также снята анафема с глав двух неканонических церквей – Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Президент Украины Пётр Порошенко назвал решение синода эпохальным. В РПЦ считают, что оно нанесёт катастрофический вред православным на Украине.