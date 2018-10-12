Синод Константинопольского патриархата решил продолжить процедуру предоставления автокефалии украинской церкви
Синод Константинопольского патриархата решил продолжить процедуру предоставления автокефалии украинской православной церкви. Прекращено действие указа о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Также снята анафема с глав двух неканонических церквей – Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Президент Украины Пётр Порошенко назвал решение синода эпохальным. В РПЦ считают, что оно нанесёт катастрофический вред православным на Украине.
Комментарии2
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koleg197 12 октября 2018 | 08:22
а кошерно ли сие действо?
pit_heap 12 октября 2018 | 08:23
и кого признали автокефальным из двух неканонических церквей?
Судя по украинским ожиданиям они верят что Константинополь отменил вообще Московский Патриархат.Между тем Константинополь по сути признал положение до 1686 года когда киевской митрополии не принадлежали земли юга и востока Украины.