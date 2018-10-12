Владимир Путин сегодня проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Они пройдут в Могилеве на полях форума регионов двух стран.

Встреча состоится перед пленарным заседанием форума, Путин и Лукашенко проведут отдельную беседу. Тема самого мероприятия обозначена так: «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». На мероприятии будут присутствовать руководители Совета Федерации России и Совета Республики Национального собрания Белоруссии, постоянного комитета Союзного государства, главы министерств и законодательных органов государственной власти субъектов двух союзных стран. Организаторы рассчитывают, что форум не останется и без внимания крупного бизнеса, общественных и научных организаций. Что касается повестки встречи двух лидеров, то предыдущие переговоры Лукашенко и Путина были посвящены поставкам нефтепродуктов, развитию сельского хозяйства и урегулированию претензий по импорту и реэкспорту.

Последняя встреча российского и белорусского президентов прошла в конце сентября в Сочи. О ее итогах в Кремле не сообщали.