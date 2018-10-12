ФБК: Элитная недвижимость главы Ростеха Сергея Чемезова записана на Российскую Федерацию

Это выяснил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. ФБК обнародовало очередное расследование о дорогих квартирах и дачах чиновников.

Несколько квартир Сергея Чемезова в центре Москвы оформлены на сына и бывшую жену главы Ростеха. Такие данные опубликовал Фонд борьбы с коррупцией. Есть еще пара апартаментов, где он проживает уже с новой супругой, а также две дачи – у сына на Рублевке, и у самого Чемезова в Акулинино – пишет ФБК. Однако, если заказать выписку из Росреестра на последний объект недвижимости, окажется, что он принадлежит не какому-то физическому лицу, а «Российской Федерации». Как считают в фонде Алексея Навального, глава госкорпорации попросту добился удаления своего имени из списка, и теперь его дача оформлена точно также как, например ГУМ. Как говориться в расследовании, по соседству с домом Чемезова располагается особняк главы «Транснефти» Николая Токарева – он записан на жену топ-менеждера. Столичные квартиры чиновников также располагаются рядом. Стоимость апартаментов Токарева ФБК оценил в 750 миллионов рублей.

Ранее интернет-издание The Insider писало, что глава «Роснефти» Игорь Сечин приобрел пятиэтажную квартиру в центре столицы. Ее стоимость может достигать 2 миллиардов рублей.