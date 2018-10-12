Верховный суд Хакасии сегодня рассмотрит два иска о снятии Валентина Коновалова со второго тура выборов главы региона

Кандидат от КПРФ в первом туре набрал почти 45% голосов избирателей.

Один из исков против Коновалова подал хакасский избирком. Он сделал это по представлению прокуратуры. В ведомстве считают, что регистрацию кандидата от КПРФ необходимо отменить из-за неверно указанного в документах названия регионального отделения партии. Второй иск против Коновалова подал его соперник – кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Он считает, что коммунист нарушил правила агитации. При этом накануне в партии отрицали, что иск подал именно Мяхар, и настаивали, что он просто пожаловался в прокуратуру Хакасии. Однако в Верховном суде региона подтвердили агентству ТАСС, что истцом выступает именно Мяхар. Предварительные заседания по обоим искам прошли накануне. В самой КПРФ, как писала вчера газета «Ведомости», считают попытку снять Коновалова с выборов необоснованной. В случае, если это произойдет, он станет политиком общефедерального значения, уверены в партии.

Напомним, в первом туре Коновалов уверенно победил тогдашнего главу Хакассии Виктора Зимина, впоследствии снявшегося с выборов. Позднее от участия во втором туре отказался и кандидат от ЛДПР Андрей Сипягин.