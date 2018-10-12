Хабиб Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного
Ему также вручили ключи от машины. Рамзан Кадыров рассказал, что дал торжественный ужин в честь бойца. Глава Чечни назвал его «одним из великих бойцов смешанных единоборств современности. Двадцать семь боев и 27 побед, в том числе над самыми именитыми соперниками», — написал Кадыров в Telegram. Указом Главы республики отцу и тренеру Хабиба присвоено звание «Заслуженный работник физкультуры Чечни».
Напомним, 7 октября Нурмагомедов в бою за титул чемпиона UFC в легком весе в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора.
Комментарии3
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eternity88 12 октября 2018 | 08:01
Ай, красаучик! Ну его к шайтану этот UFC - в Грозном столько хороших, уася, бойцов найдется, а гонорары Рамзан Ахматыч еще больше сделает, чтобы этот проклятая ufc от зависти умер!
otets_zvezdonyi 12 октября 2018 | 08:05
Вот пусть там и дерётся среди себе подобных бабуинов, а в Америке нечего позориться
hangman19 12 октября 2018 | 08:06
Кебаб тирамисуев мразь, похлеще мамаева с кокориным