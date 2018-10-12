Защита Павла Мамаева надеется, что уголовное дело закончится примирением с потерпевшими
Адвокат Игорь Бушманов отметил, что его подзащитный готов возместить причиненный ущерб — моральный и материальный, в том числе связанный с затратами на лечение. Однако, по словам адвоката, встретиться с потерпевшей стороной на очной ставке и озвучить свою позицию, у спортсмена возможности пока не было.
Накануне Тверской суд Москвы арестовал на два месяца футболистов Мамаева и Александра Кокорина, а также младшего брата последнего Кирилла. Все трое подозреваются в хулиганстве и двух эпизодах побоев.
Комментарии2
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sergo_25_26 12 октября 2018 | 07:59
Через пару лет бы.
mr_samgin 12 октября 2018 | 08:15
Состоятельные люди не должны сидеть в тюрьме. Это нарушает принципы буржуазного общества.