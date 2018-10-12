Минприроды разработало план создания единой управляющей компании в сфере обращения с отходами

Госкомпания будет распределять средства от экологического сбора, финансировать инвестпроекты и покупать активы в мусоропереработке. Об этом рассказал РБК источник, близкий к ведомству, и подтвердил участник рынка переработки мусора, знакомый с подготовкой документа. Представитель Минприроды подтвердил, что работа над документом ведется.