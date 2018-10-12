Минприроды разработало план создания единой управляющей компании в сфере обращения с отходами
Госкомпания будет распределять средства от экологического сбора, финансировать инвестпроекты и покупать активы в мусоропереработке. Об этом рассказал РБК источник, близкий к ведомству, и подтвердил участник рынка переработки мусора, знакомый с подготовкой документа. Представитель Минприроды подтвердил, что работа над документом ведется.
Комментарии8
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vlad5522 12 октября 2018 | 07:52
Мусорная мафия усиливается
goga_s 12 октября 2018 | 07:55
Простым языком - "Минприроды" создаст то, что будет ДУБЛИРОВАТЬ функционал самого "Минприроды"!
tanyaya 12 октября 2018 | 07:55
И мы даже знаем, кому будет принадлежать эта управляющая компания.
vik_tor 12 октября 2018 | 07:58
Вот это будут настоящие МУСОРА...
babich174 12 октября 2018 | 08:06
А возглавит все это сынок министра?
ansata 12 октября 2018 | 08:14
"будет распределять средства от экологического сбора, финансировать инвестпроекты и покупать активы в мусоропереработке."
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))) А кто будет работать? Кто будет перерабатывать отходы?
vladimir1967 12 октября 2018 | 08:15
Вот бабла то напилят!
sergilio 12 октября 2018 | 08:17
А переработка мусора - это вывезти городской срач за пределы города и там его вывалить?