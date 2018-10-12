Чеченец, которого Кадыров раскритиковал за грубость в общественном транспорте Москвы, будет убирать улицы в Грозном
Об этом глава республики заявил в своем телеграм-канале. Он отметил, что «любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе».
Ранее в интернете появилось видео, на котором молодой человек в автобусе бросает в подростка алюминиевую банку со словами ««Ахмат — сила», скажи, брат». На сделанное замечание он требует «закрыть рот».
Кадыров потребовал от чеченца «первым же рейсом прибыть в Грозный и с родными явиться» к нему.
Спустя несколько часов после этого в интернете появилось видео с извинениями от чеченца.
Комментарии4
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venmud 12 октября 2018 | 07:38
Это - судебное решение?
vraki 12 октября 2018 | 07:42
venmud: средневековая азиатчина
opiatnovyi63 12 октября 2018 | 07:50
vraki: Когда не работают законы и Конституция не более чем ширма, появляются такие царька и самодуры как Рамзанчик!
hicat 12 октября 2018 | 07:46
Кошмар какой!
Это что за хрень такая в России творится!?
21-й век на дворе, вообще то.