Z Архив новостей новости
5 4 6 567
07:33, 12 октября 2018

Чеченец, которого Кадыров раскритиковал за грубость в общественном транспорте Москвы, будет убирать улицы в Грозном

Об этом глава республики заявил в своем телеграм-канале. Он отметил, что «любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе».
Ранее в интернете появилось видео, на котором молодой человек в автобусе бросает в подростка алюминиевую банку со словами ««Ахмат — сила», скажи, брат». На сделанное замечание он требует «закрыть рот».
Кадыров потребовал от чеченца «первым же рейсом прибыть в Грозный и с родными явиться» к нему.
Спустя несколько часов после этого в интернете появилось видео с извинениями от чеченца.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

venmud 12 октября 2018 | 07:38

Это - судебное решение?

vraki 12 октября 2018 | 07:42

venmud: средневековая азиатчина

opiatnovyi63 12 октября 2018 | 07:50

vraki: Когда не работают законы и Конституция не более чем ширма, появляются такие царька и самодуры как Рамзанчик!

hicat 12 октября 2018 | 07:46

Кошмар какой!
Это что за хрень такая в России творится!?
21-й век на дворе, вообще то.

Самое обсуждаемое

Блоги

Олег Сенцов: «Я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня» 145 дней борьбы, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…

5 241 6 39260 05.10
Kобщество, сенцов, заключенные, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 127 6 16088 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 80 6 6744 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 185 6 16142 10.10
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 66 6 7692 10.10
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 221 6 25579 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Российскую разведку развалили танкисты? Российскую разведку развалили танкисты? Надо взять и устроить очную ставку Боширова и Чепиги…

5 76 6 56655 05.10
Kспецслужбы, скрипаль, великобритания, рф, видео, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 101 6 12312 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8651 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 232 6 29388 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 48516 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11887 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15397 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Лошадь Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…

5 36 6 5418 08.10
Kязыки, передачи, образование, события
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк, профессор РГГУ

Цель точно не отставка Евкурова. Цель была каким-то образом закрыть вопрос. Связанный со сложными территориальными взаимоотношениями Чечни и Ингушетии. Но выбрали опять-таки не тот момент, не то время и не тот способ…

5 92 6 25587 05.10
#слушать 35:55 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Алексей Мельников публицист

Теперь сотрут в порошок Оступился человек. Возбудили дело. Пусть ведут расследование. Зачем сажать на месяцы? Зачем не давать играть в футбол? Что у Кокорина, кроме футбола, есть?..

5 207 6 31732 11.10
Kобщество, футбол, суды, мнения

Популярное за неделю

Новости

Чеченец, которого Рамзан Кадыров раскритиковал за грубость в московском автобусе, будет убирать улицы в Грозном Об этом глава республики заявил в своем телеграм-канале

5 4 6 10733
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Потом эту бумажку в России публично раздобыл Сергей Канев, и вы удивляетесь, что ему шьют покушение на президента: так это и было покушение на президента!..

5 211 6 152886 06.10
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 185 6 16142 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 279 6 354588 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 94 6 167460 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7330736
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3696610

Сегодня в эфире