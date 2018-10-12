Полиция Лондона изучает возможность предъявления обвинения возможному третьему фигуранту дела об отравлении в Солсбери

Об этом пишет газета The Daily Telegraph. По информации издания, контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда предполагает, что он находился настороже, покуда совершалось преступление. Газета уверяет, что следователи идентифицировали третьего человека в деле отравления полковника Сергея Скрипаля по ходу того, как русский гражданин совершал поездку под именем Сергея Федотова. Скотленд-Ярд пока отказывается комментировать сообщения о третьем фигуранте на том основании, что данное дело имеет слишком щепетильный характер.