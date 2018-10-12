Александр Кокорин и Павел Мамаев накануне инцидента прогуляли в ресторане и стриптиз-клубе 2,5 миллиона рублей
Об этом пишет «Московский комсомолец». По утверждению издания, такую сумму футболисты потратили на празднование юбилея своей дружбы. Одним из пунктов внушительного чека стала побитая посуда.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lenin3 12 октября 2018 | 07:25
И что?Они заработали.А вот некий глава ГОСКОРПОРАЦИИ купил себе пятиэтажную квартиру и посылает всех подальше,кто задает вопросы про неё.И никто не негодует...
vasyakirin 12 октября 2018 | 07:30
lenin3: Ну, на счёт заработали, это вы погорячились, жалование из казны получили, это да.
Зарабатывают только производители материальных ценностей остальные на отжатые живут....
merelymy 12 октября 2018 | 07:34
vasyakirin: Ну если так - неподсудны. А у кого нет миллиарда идут туда, сами знаете куда.
lenin3 12 октября 2018 | 07:38
vasyakirin: значит,некий глава госкорпорации,по-вашему,зарабатывает?)))
vise1 12 октября 2018 | 07:27
Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев поддержал своего давнего приятеля, нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Держись, брат, это не худшее, что может быть в жизни!" - написал Чочиев в Инстаграме.
Боюсь представить ,что может предложить Чочиев Кокорину .
p.s.
где письма в поддержку Мамаева ?!
:)
buzukin1905 12 октября 2018 | 07:27
Дык это все пойдет на процветание страны! Представьте только налог на прибыль и НДС, што уплатит стрип-клуб :) А пенсионные отчисления стриптизеркам! А благотворительность!
Да и ваще - што это вы тут заглядываете в чужой карман? Лучше погрустите по невинно посаженным на шконку разбивателям посуды :)
arye_11 12 октября 2018 | 07:28
Есть хорошее выражение - "Можно вытащить девушку из деревни, но нельзя вытащить деревню из девушки".
Написано именно таких случаях и таких людях.
Широко гуляет русская деревня...!!!
wertzuwachs 12 октября 2018 | 07:30
С деньгами или без денег, но быдло остаётся быдлом.
mchappy 12 октября 2018 | 07:35
А это, мне кажется, никого волновать не должно.
serjo1977 12 октября 2018 | 07:46
Даже если бы они "прогуляли" 2,5 млрд. - их же не за это посадили. Мамаев не Медведев: не возникает вопрос "Откуда деньжата?"
ya640 12 октября 2018 | 07:49
Мамаев Курган