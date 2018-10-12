Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся сегодня в Могилеве

Президенты проведут переговоры в перед пленарным заседанием форума регионов России и Белоруссии, в котором также примут участие. В предыдущий раз российский и белорусский лидеры лично встречались в Сочи 21 сентября. Тогда об итогах переговоров в Кремле публично не сообщали.