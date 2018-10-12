11 человек, по уточненным данным, погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Чувашии
Об этом сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на Всероссийский центр медицины катастроф «Защита». Ранее источник сообщал о 13 погибших.
Авария произошла накануне вечером на трассе М-7 в Чувашии. Все погибшие — пассажиры рейсового микроавтобуса, который следовал из города Канаш в Москву. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель грузовика. Он задержан. Возбуждено уголовное дело.
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