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07:16, 12 октября 2018

Константинопольской синод отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату

Священный синод также снял анафему с глав двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Эти решения дают основания для предоставления единой украинской церкви автокефалии.
РПЦ выступает против. Сейчас большинство приходов на Украине принадлежат Украинской православной церкви Московского патриархата, которая подчиняется Москве.

Комментарии

10

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lenin3 12 октября 2018 | 07:23

Гундяй,стяжатель,ПНХ!-говорят тебе даже братья по вере...

sergirusso 12 октября 2018 | 07:23

А чё РПЦ так расстроилась по поводу решения "раскольника Варфоломея"? Хотя по - любасу у Гундяя руки коротки и до Киева уже не дотягиваются, да и "раскольник Варфоломей" после февраля 2014 года мало что может сделать. Плешивца на Майдане опустить ВИДИМО БОГ РЕШИЛ...

tprfrund001 12 октября 2018 | 07:30

Сидит такой воин ВСУ в окопах, защищает Европу от орд бурятских конных водолазов... И вдруг получает писмьо из дому: сынок, мол, твою бабушку из церкви пинками выгнали. Из той, дескать, церкви, в которой и тебя крестили. Очень будет способствовать укреплению боевого духа!

clandestino 12 октября 2018 | 07:39

tprfrund001: Очень!

buzukin1905 12 октября 2018 | 07:36

Увеличивается число православных церквей в мире! Если удастся перетянуть пастфарианцев в христианство, то они точно мухой схлопочут томос на автофекальность :)

Обещайте всем все, и даже царствие небесное на земле - анафему отменим как строгий выговор с занесением - это же не совсем то, што партбилет на стол положить?

clandestino 12 октября 2018 | 07:37

Принадлежала. Подчинялась. Впрочем, это ещё в 2014 году было понятно. Вариантов - ноль.

ppvngavr 12 октября 2018 | 07:48

Тот, кто думает, что отторжение Крыма и части Донбасса от Украины произойдет безболезненно и экономический, политический, военный, а теперь еще и религиозный, конфликт России с Украиной, по словам Путина, сам рассосется через пару-тройку лет, глубоко заблуждаются. Этот конфликт - на многие десятилетия, если не на столетия. О религиозном аспекте этого конфликта читайте в публикации:
"Русская и Украинская православная церкви": https://www.proza.ru/2018/09/23/1157

provincial49 12 октября 2018 | 08:08

ppvngavr: Да нет никакого религиозного конфликта. Это конфликт попов, из-за денег...

sedoi63 12 октября 2018 | 07:51

Олигархов, попавших под санкции на Западе, Путин освободил от уплаты налогов в России и и дает постоянные гос.подряды вне конкурса? Интересно, а что поимеет в этом случае так называемый патриарх - Гуня, бизнес которого летит к чертям собачьим в Украине из-за безоговорочной поддержки кровавых выходок взбесившегося российского диктатора?!

fredoxxx 12 октября 2018 | 08:17

есть армянская . грузинская . пускай будет и украинская. в чем проблема?

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