Константинопольской синод отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату

Священный синод также снял анафему с глав двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Эти решения дают основания для предоставления единой украинской церкви автокефалии.

РПЦ выступает против. Сейчас большинство приходов на Украине принадлежат Украинской православной церкви Московского патриархата, которая подчиняется Москве.