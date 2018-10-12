Нападающего «Зенита» Александра Кокорина арестовали до 8 декабря
Он подозревается в нанесении побоев и хулиганстве по предварительному сговору. На заседании суда Кокорин раскаялся и пообещал исправиться.
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев также арестован.
По данным следствия, в понедельник футболисты «Краснодара» и «Зенита» избили водителя Виктора Соловчука рядом с гостиницей «Пекин», а примерно час спустя — главу департамента минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе на Большой Никитской.
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