Нападающего «Зенита» Александра Кокорина арестовали до 8 декабря

Он подозревается в нанесении побоев и хулиганстве по предварительному сговору. На заседании суда Кокорин раскаялся и пообещал исправиться.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев также арестован.

По данным следствия, в понедельник футболисты «Краснодара» и «Зенита» избили водителя Виктора Соловчука рядом с гостиницей «Пекин», а примерно час спустя — главу департамента минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе на Большой Никитской.