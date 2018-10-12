Массовое снятие губернаторов регионов связано с четко продуманной стратегией верховной власти

Главами субъектов федерации должны стать инициативные люди, которым будут доверять, такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог, научный сотрудник Лондонского Университетского колледжа Владимир Пустухов. Скоро станет очевидным, что эта политика – лишь иллюзия, но пока она преподносится как плановая работа, считает Владимир Пастухов.