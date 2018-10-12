Массовое снятие губернаторов регионов связано с четко продуманной стратегией верховной власти
Главами субъектов федерации должны стать инициативные люди, которым будут доверять, такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог, научный сотрудник Лондонского Университетского колледжа Владимир Пустухов. Скоро станет очевидным, что эта политика – лишь иллюзия, но пока она преподносится как плановая работа, считает Владимир Пастухов.
Комментарии4
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opiatnovyi63 12 октября 2018 | 07:13
Эту обанкротившуюся власть ничего уже не спасёт!Все насытились бесподобной ложью от воровской власти и его Пахана!
buzukin1905 12 октября 2018 | 07:23
Тысяча честных, инициативных, работоспособных гвардейцев императора, прошедших элитную школу обучения, подвинут Россию вперед из болота, куда ее завели может быть и честно избранные денежные мешки, которым нравится быть зависимыми от какой-то там Гейропы. Зря штоле назначения исполняющих обязанности губернаторов идут из президентского резерва? Всю болтологию давно пора пустить побоку и в мусор - враг у порога! Времени мало - война на удушение уже идет. У руля должны стоять бойцы, а не коррупционеры-махинаторы, в какие бы одежды и каких партий они ни рядились...
stopkran1969 12 октября 2018 | 07:34
Не смешно
omichka 12 октября 2018 | 07:50
Да какая такая инициатива нужна, если основная задача - отсидеть тихохонько в людской, ожидая каких-либо денежек для региона?