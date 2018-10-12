Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг после аварии ракеты «Союз» чувствуют себя хорошо
Противопоказаний к новым полетам у них нет. Об этом сообщил ТАСС замглавы Федерального медико-биологического агентства Вячеслав Рогожников. Сейчас космонавты, которые провели ночь под наблюдением врачей в городе Байконур, готовятся к отлету в Москву. Далее они будут доставлены в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Реабилитация займет несколько дней.
Авария пилотируемого корабля «Союз» произошла накануне спустя две минуты после старта. После этого сработала система аварийного спасения, корабль выпустил парашют. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями такого типа.
Алгоритм действий при экстренном случае был полностью соблюден, поэтому удалось избежать серьезных последствий. Об этом в эфире телеканала РБК сказал член российской Академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. Космический корабль был разработан в 60-х, но оснащение на нем постоянно меняют в соответствии с передовыми космическими технологиями, отметил Железняков.
Комментарии3
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kazachok984 12 октября 2018 | 07:14
Тут уже вчера сообщили, что топливопровод забился, так я вот думаю, как же "гребеный америкос" домой хотел, видать на старте , что-то засунул куда-то, Сейчас держиморда рогозинская, опять пиндосов обвинит, скажет что он очень сильно боялся лететь и решил устроить диверсию! Всех нахрен ВЫСЛАТЬ, нечего наши космические корабли портить!
venmud 12 октября 2018 | 07:28
kazachok984: "что-то засунул куда-то"
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Опять на наше национальное достоинство намекаете?
mamiluk 12 октября 2018 | 07:28
Противопоказаний к новым полетам у них нет. Об этом сообщил ТАСС ...
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ТАСС-самое "правдивое агентство в мире"...поверить ТАСС-значит подвергнуться опасности.