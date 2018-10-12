Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг после аварии ракеты «Союз» чувствуют себя хорошо

Противопоказаний к новым полетам у них нет. Об этом сообщил ТАСС замглавы Федерального медико-биологического агентства Вячеслав Рогожников. Сейчас космонавты, которые провели ночь под наблюдением врачей в городе Байконур, готовятся к отлету в Москву. Далее они будут доставлены в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Реабилитация займет несколько дней.

Авария пилотируемого корабля «Союз» произошла накануне спустя две минуты после старта. После этого сработала система аварийного спасения, корабль выпустил парашют. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями такого типа.

Алгоритм действий при экстренном случае был полностью соблюден, поэтому удалось избежать серьезных последствий. Об этом в эфире телеканала РБК сказал член российской Академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. Космический корабль был разработан в 60-х, но оснащение на нем постоянно меняют в соответствии с передовыми космическими технологиями, отметил Железняков.