Группа компаний Cashbery приостановила деятельность до 1 ноября

Временно заблокирован ввод и вывод средств, начисление бонусов и внутренние переводы. Об этом говорится в обращении председателя правления группы Артура Варданяна, опубликованном на YouTube-канале. Он пояснил, что это необходимо для «восстановления счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами». Варданян назвал трудности временными. Он также сказал о «новостной вакханалии» и «шквале грязи и негатива» от СМИ. Ранее в деятельности Cashbery Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды. Регулятор передал данные в Генпрокуратуру и МВД.