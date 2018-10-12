Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил о досрочной отставке
В своем обращении президенту Хамитов, в частности, называет это решение «личным» и «глубоко выверенным». «Руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно», — отметил он. Временно исполняющим обязанности губернатора Башкирии назначен Радий Хабиров. До этого он возглавлял подмосковный город Красногорск.
Ранее накануне об отставке объявили губернатор Забайкалья Наталья Жданова и глава Курской области Александр Михайлов.
Комментарии3
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piter_ug 12 октября 2018 | 06:41
Зима надвигается суровая, судя по плотности опадения листвы с вертикали типо-власти.
vova6_let 12 октября 2018 | 06:47
Прочитал список губеров, которых увольняю.т этой осенью, увидел свою фамилию-и не стал ждать. Все просто.
maslov1958 12 октября 2018 | 06:52
"Руслан Халилов, вон, мой сосед по камере, — Там Мао делать нечего вообще!"