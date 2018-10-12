Иск хакасского избиркома об отмене регистрации кандидата на пост главы Хакасии Коновалова поступил в суд

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Также в суд поступили иски от второго кандидата, бизнесмена Александра Мяхара и самого Валентина Коновалова.

В первом туре выборов в Хакасии Коновалов занял первое место. Второй тур дважды откладывался из-за снятия кандидатур его соперников: сначала это сделал глава региона Виктор Зимин, затем — кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин.

По состоянию на текущий момент, во втором туре 21 октября должны встретиться Коновалов и кандидат от Партии роста Александр Мяхар.