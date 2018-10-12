Петр Порошенко разрешил войскам в Донбассе применять в качестве ответного огня все имеющееся оружие
Президент Украины потребовал от военного руководства не сдавать «ни клочка украинской земли» и быть готовым к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению, при этом «сохраняя каждого украинского воина». Об этом украинский лидер заявил на встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщает Укринформ.
Комментарии3
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svoi216 12 октября 2018 | 06:35
Вот это по президентски. Это не мычание Турчинова во время захвата Крыма.
krek63 12 октября 2018 | 06:49
svoi216: Турчинов своим мычанием сохранил жизни украинских солдат и не более. У вас лично есть желание отвоевывать Крым тогда вперед на штурм Перекопа.
ura_123 12 октября 2018 | 06:39
Давно было пора.