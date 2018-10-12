В Чувашии задержан водитель грузовика, по вине которого произошло крупное ДТП

Его направили на медицинское освидетельствование, сообщается на сайте регионального МВД. Авария произошла накануне вечером на трасса М-7 в Чебоксарском районе. Там столкнулись микроавтобус и грузовик. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу. Погибли, по разным данным, 11 или 13 человек, семеро госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.