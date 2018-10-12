Константинопольский Синод снял анафему с глав двух неканонических церквей Украины – митрополитов Филарета и Макария

Такое заявление сделал иерарх Константинопольского патриархата, митрополит Эммануил Гальский. Официальное решение об автокефалии украинской церкви принято не было, предполагается, что этот вопрос Священный Синод будет рассматривать через месяц.

Происходящее с Украинской православной церковью – это реализация той дорожной карты, которая планировалась на протяжении всего этого года. Митрополит Филарет может не согласиться на условия, предложенные Константинополем. Об этом «Эху Москвы» сказал диакон Андрей Кураев. С другой стороны, это вызов к подвластному Филарету и Макарию духовенству: готово ли оно отказаться от своих руководителей, которые встали на пути автокефалии из-за личной выгоды, добавил Кураев.