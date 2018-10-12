ФБК опубликовал материал о недвижимости главы госкорпорации Ростех, руководителя «Газпрома» и главы «Транснефти»

В частности, Сергей Чемезов и члены его семьи пользуются недвижимостью на несколько миллиардов рублей, хотя им ничего не принадлежит. Об этом рассказал сотрудник ФБК Георгий Албуров. Такая передача владений в собственность России сломала Росреестр и всю систему учета недвижимости, считает Георгий Албуров.