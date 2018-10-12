ФБК опубликовал материал о недвижимости главы госкорпорации Ростех, руководителя «Газпрома» и главы «Транснефти»
В частности, Сергей Чемезов и члены его семьи пользуются недвижимостью на несколько миллиардов рублей, хотя им ничего не принадлежит. Об этом рассказал сотрудник ФБК Георгий Албуров. Такая передача владений в собственность России сломала Росреестр и всю систему учета недвижимости, считает Георгий Албуров.
Комментарии2
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cromwel 12 октября 2018 | 06:16
А что в этой новости удивительного? Вся банда плешивого так живет. Вот где наши денежки то.. И ничего им за это не будет. В случае шухера спокойно свалят на запад и спокойно там будут жить.
archibald_dandy_esquire 12 октября 2018 | 06:22
" Сергей Чемезов и члены его семьи пользуются недвижимостью на несколько миллиардов рублей, хотя им ничего не принадлежит. "
и оплачивает им это проживание - бюджет - это же собственность РФ
а они просто пользуются государственной собственностью на халяву
кстати, почему бы не закрыть Эрмитаж, чтобы нацлидер там мог жить уже? бассейн там построить для плавания с собакой, лифты для машин, чтобы пешком не подниматься, отдельные комнаты для ФСО и прочие удобства для проживания - а платить из бюджета за это, разумеется