Сразу три главы российских регионов накануне объявили о своей досрочной отставке

Это сделали руководители Забайкалья, Курской области и Башкирии. В понедельник глава Забайкальского края Наталья Жданова ушла в очередной отпуск, а уже в четверг объявила об уходе в отставку. Она мотивировала это решение некими «внутренними мотивами и объективными обстоятельствами» и сказала, что это никак не связано с критикой и нападками на нее. Жданова возглавила регион в позапрошлом году, после того как свои полномочия сложил предыдущий губернатор. На выборах в том же 2016-ом она набрала почти 55 процентов голосов избирателей. Вслед за Ждановой о своем уходе объявил глава Курской области Александр Михайлов. Он и вовсе не объяснял причин этого поступка, сказав лишь, что развитие региона должно продолжиться под руководством молодого губернатора. О возрасте сказал и глава Башкирии – Рустэм Хамитов. Он назвал свое решение «личным» и «выверенным», заметив, что руководители региона в зрелом возрасте должны уходить своевременно и достойно. С конца сентября Владимир Путин сменил губернаторов в целом ряде российских регионов.