Нападающего «Зенита» Александра Кокорина арестовали до 8 декабря

Он подозревается в нанесении побоев и хулиганстве по предварительному сговору. МВД и прокуратура настаивали на том, что Кокорин может скрыться от следствия и надавить на свидетелей. В свою очередь, его адвокат Олег Попов заявил, что два конфликта, случившихся в понедельник – роковая случайность, а квалифицировать дело как хулиганство неверно. Сам футболист старался избегать камер. Он лишь смотрел в бумажку, по которой зачитал свое обращение. Кокорин извинился за свой поступок перед болельщиками, клубом и родителями, а также чиновником Минпромторга Денисом Паком. Также он попросил дать возможность загладить вину на свободе. Однако судья не вняла просьбе нападающего «Зенита». Извинения приносил и Павел Мамаев. При этом адвокаты полузащитника «Краснодара» настаивали на том, что он не причастен к инциденту с Паком и находился в другом месте. Напомним, по данным полиции, Кокорин и Мамаев с группой людей в понедельник утром сначала избили Виталия Соловчука – водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Это произошло возле гостиницы «Пекин». Затем, отмечают в МВД, в кафе «Кофемания» на Большой Никитской избиению подвергся чиновник Минпромторга Денис Пак. Защита Кокорина заявила, что будет подавать жалобу на арест футболиста. Павла Мамаева также арестовали до 8 декабря.