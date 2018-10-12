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06:02, 12 октября 2018

Авария «Союза» могла случиться из-за неотделения одного из четырех боковых блоков первой ступени ракеты-носителя

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, причастных к расследованию инцидента. По их словам, к такому развитию событий могли привести две причины. Одна из них связана с отказом работы пирозамка бокового блока, вторая — с механическим повреждением его крепления. Третья причина, по словам одного из источников, является маловероятной. Теоретически она может быть связана с автоматикой, не давшей команду на отстрел «боковушки», сказал собеседник.
В ближайшее время комиссия, занимающаяся расследованием обстоятельств аварии, тщательно изучит каждую из этих возможных причин, добавляет издание. По данным источников газеты, на «разбор полетов» специалистам будет отведен примерно месяц.
Авария пилотируемого корабля «Союз» произошла накануне спустя две минуты после старта. После этого сработала система аварийного спасения, корабль выпустил парашют. Находившиеся на борту российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане.

Аварийные посадки, аналогичные той, что произошла накануне, неоднократно отрабатывались. Об этом телеканалу РБК сообщил вице-президент Федерации космонавтики Олег Мухин. Космический корабль «Союз МС-10» совершил аварийную посадку спустя две минуты после старта.

Комментарии

1

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ura_123 12 октября 2018 | 06:41

Две причины,рукожопость космостроителей и секретный гаечный ключ в потайном кармане американского астронавта )))

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